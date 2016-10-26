В Тихом океане горит судно с людьми на борту

Японские спасатели направлены к рыболовному судну с Тайваня «Chin Chun», которое загорелось в Тихом океане в 510 километрах от берега после столкновения с другим судном, передало агентство Киодо.

Инцидент произошел к востоку от города Мияко префектуры Иватэ, после чего японские береговые службы получили сигнал бедствия и направили дозорное судно к горящему тайваньскому судну.

На борту судна находятся 52 человека, пока не ясно есть ли среди них пострадавшие, сообщает агентство. Сведений о другом судне, с которым произошло столкновение, пока нет.