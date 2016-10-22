89-летняя россиянка путешествует по миру на заначку от пенсии

Пользователей соцсетей покорила история супербабушки из Красноярска, которая, несмотря на почтенный возраст, ведёт активный образ жизни и тратит все свои сбережения на путешествия, сообщает Life.ru.

Как рассказала на странице в Facebook москвичка, которая познакомилась с пенсионеркой на отдыхе во Вьетнаме, страсть к путешествиям у Елены Михайловны началась шесть лет назад, когда подруги впервые уговорили её выбраться за границу. Тогда баба Лена, как окрестили пенсионерку пользователи соцсетей, пообещала самой себе, что будет откладывать часть пенсии, чтобы дважды в год позволять себе небольшое путешествие. Следовать этому зароку пенсионерке не мешает ни возраст, ни языковой барьер.

— Я, например, каждый год езжу в Карловы Вары на три недели подлечиться. Там один раз познакомилась с женщиной, она пригласила меня гости в Германию. Куда я и полетела на следующий год, а потом мы вместе поехали в Чехию, — говорит баба Лена.



Родные рассказывают, что их супербабушка самостоятельно планирует свои поездки, заполняет документы и ходит в турагентство.



Своё последнее путешествие баба Лена совершила как раз во Вьетнам, где не просто лежала на пляже, а с удовольствием пробовала местную экзотическую кухню и рассекала на байке с водителем.

Всего в активе бабы Лены несколько стран: помимо Вьетнама, она была в Германии, Турции, Польше и Чехии, которая остается её любимой страной: там 89-летняя бабушка была уже пять раз.