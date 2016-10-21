Почему автоледи агрессивнее водителей-мужчин

Оказалось, что женщины более агрессивно реагируют на звуковые сигналы, крики и советы во время вождения, чем мужчины.

Компания Hyundai и университет Goldsmith's University провели исследование, результаты которого показали, что водители-женщины ведут себя агрессивнее водителей-мужчин, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Motor1.com.

В опросе приняли участие около тысячи автомобилистов Великобритании.

Оказалось, что женщины более агрессивно реагируют на звуковые сигналы, крики и советы во время вождения (+14 процентов) и более раздражительно воспринимают, когда другой водитель перестроился, не включив сигнал поворота (+13 процентов).

Полученные результаты опровергают расхожее мнение о том, что мужчины более агрессивны за рулем. Ученые полагают, что у водителей-женщин срабатывают древние оборонительные инстинкты, поэтому они враждебнее ведут себя во время вождения.