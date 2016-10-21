Почему автоледи агрессивнее водителей-мужчин

Автор:
Почему автоледи агрессивнее водителей-мужчин

Оказалось, что женщины более агрессивно реагируют на звуковые сигналы, крики и советы во время вождения, чем мужчины.

Компания Hyundai и университет Goldsmith's University провели исследование, результаты которого показали, что водители-женщины ведут себя агрессивнее водителей-мужчин, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Motor1.com.

В опросе приняли участие около тысячи автомобилистов Великобритании.

Оказалось, что женщины более агрессивно реагируют на звуковые сигналы, крики и советы во время вождения (+14 процентов) и более раздражительно воспринимают, когда другой водитель перестроился, не включив сигнал поворота (+13 процентов).

Полученные результаты опровергают расхожее мнение о том, что мужчины более агрессивны за рулем. Ученые полагают, что у водителей-женщин срабатывают древние оборонительные инстинкты, поэтому они враждебнее ведут себя во время вождения.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.10.2016, 17:44
  
В Казахстане в два раза меньше стали покупать "легковушки"
15.10.2016, 11:20
  
В Шымкенте под автомобилями провалился асфальт
14.10.2016, 17:31
  
Казахстанцам предложили сдать старые автомобили 4
12.10.2016, 17:03
  
МВД РК: Аварийность на казахстанских дорогах снизилась
11.10.2016, 16:56
  
Самые популярные автомобили в мире
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Саудовского принца казнили за убийство друга
На Китай обрушился самый мощный за последнее десятилетие тайфун
Сирия признала Крым неотъемлемой частью России
Смертник подорвал себя в госпитале Калифорнии
Президент Филиппин: Мне плевать на права человека 4
Что видят с рабочего места люди разных профессий 4
​Названа стоимость первого летающего автомобиля
У богатеньких детей есть свое приложение стоимостью 1200 долларов в месяц 1
Казахстанских туристов в Таиланде призвали быть скромнее
Более 12 тысяч жителей Филиппин эвакуированы из-за урагана