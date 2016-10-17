У богатеньких детей есть свое приложение стоимостью 1200 долларов в месяц

Теперь у этих состоятельных ребят появился новый инструмент, чтобы выставлять напоказ свое богатство. И все это публикуется в социальных сетях.

Чтобы «избавиться от поддельных миллионеров», создатели приложения Rich Kids («Богатые дети») установили немаленькую цену за возможность им пользоваться - 1200 долларов в месяц.

Создатели приложения Юрай Иван (Juraj Ivan) и Михал Харустяк (Michal Harustiak) отмечают, что их идея была вдохновлена инстаграм-аккаунтом Rich Kids of Instagram.

«Я был удивлен, узнав, что нет социальной сети для богатых, которая не была бы приватной: все социальные сети для состоятельных людей закрыты от глаз посторонних. Мы считаем, что быть богатым скучно, когда никто не видит твоего богатства», - рассказал Юрай Иван.

Первым 11 пользователям доступ к приложению дали бесплатно в надежде заманить и других состоятельных клиентов. Среди них украинская тусовщица Юлия Стахива, заявляющая, что она «слишком красива, чтобы работать».

Среди взбалмошных идей девушки, например, вызвать стилиста из Москвы в Лондон, чтобы выглядеть на все сто. На снимке Юлия в Ferrari стоимостью 220 тысяч долларов в лондонском районе Челси. Она хочет стать звездой реалити-шоу.

24-летняя украинка Юлия Стахива тратит по 36 тысяч долларов в год на косметические процедуры.

«Как ты можешь называть себя богатым или успешным, если не можешь позволить себе заплатить за приложение?» - будто бы в воздух задает вопрос Юлия.

Юлия рассказывает, что тратит по 9 тысяч долларов в месяц на еду и путешествия.

Зрители британского телешоу This Morning были возмущены рассказом Юлии о том, что она слишком красива, чтобы работать, поэтому постоянно тусуется.