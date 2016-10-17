У богатеньких детей есть свое приложение стоимостью 1200 долларов в месяц

Теперь у этих состоятельных ребят появился новый инструмент, чтобы выставлять напоказ свое богатство. И все это публикуется в социальных сетях.
Чтобы «избавиться от поддельных миллионеров», создатели приложения Rich Kids («Богатые дети») установили немаленькую цену за возможность им пользоваться - 1200 долларов в месяц.
Создатели приложения Юрай Иван (Juraj Ivan) и Михал Харустяк (Michal Harustiak) отмечают, что их идея была вдохновлена инстаграм-аккаунтом Rich Kids of Instagram.
«Я был удивлен, узнав, что нет социальной сети для богатых, которая не была бы приватной: все социальные сети для состоятельных людей закрыты от глаз посторонних. Мы считаем, что быть богатым скучно, когда никто не видит твоего богатства», - рассказал Юрай Иван.
Первым 11 пользователям доступ к приложению дали бесплатно в надежде заманить и других состоятельных клиентов. Среди них украинская тусовщица Юлия Стахива, заявляющая, что она «слишком красива, чтобы работать».
Среди взбалмошных идей девушки, например, вызвать стилиста из Москвы в Лондон, чтобы выглядеть на все сто. На снимке Юлия в Ferrari стоимостью 220 тысяч долларов в лондонском районе Челси. Она хочет стать звездой реалити-шоу.
24-летняя украинка Юлия Стахива тратит по 36 тысяч долларов в год на косметические процедуры.
«Как ты можешь называть себя богатым или успешным, если не можешь позволить себе заплатить за приложение?» - будто бы в воздух задает вопрос Юлия.
Юлия рассказывает, что тратит по 9 тысяч долларов в месяц на еду и путешествия.
Зрители британского телешоу This Morning были возмущены рассказом Юлии о том, что она слишком красива, чтобы работать, поэтому постоянно тусуется.
Роберт, сын знаменитого итальянского дизайнера Роберто Кавалли, частенько тусуется с Наоми Кэмпбелл и Кендалл Дженнер.
У Роберта Кавалли 236 тысяч подписчиков в Instagram.
Помимо снимков тусовок со звездами мировой величины, он регулярно публикует и фотографии интерьеров роскошной недвижимости - вот, например, особнячок в Швейцарии.
Американка Рокси Конрад, судя по ее аккаунту в Instagram, редко когда бывает не на борту шикарной яхты или частного самолета. «Утро понедельника так и приглашает нас искупаться в бассейне в пижамках», - подписала она один из своих снимков.
Мама Рокси, Стейси Конрад, вот уже 22 года возглавляет инвестиционную компанию Conrad Management.
24-летний Эмир Бахадир - наследник огромной турецкой империи недвижимости. Недавно он приобрел себе жилье в Нью-Йорке стоимостью 3,4 миллиона долларов.
Я рос, имея всё лучшее: машины, одежду, еду, произведения искусства и путешествия», - говорит 24-летний турок Эмир Бахадир.
Учится молодой человек в престижной школе TASIS в городе Лугано (Швейцария), стоимость обучения в которой - 73 тысячи долларов в год.
Эмир на своей яхте у берегов Греции.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.