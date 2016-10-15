​В США россиянку обвинили в вымогательстве 400 тысяч долларов у экс-губернатора Нью-Йорка

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​В США россиянку обвинили в вымогательстве 400 тысяч долларов у экс-губернатора Нью-Йорка

В США россиянке Светлане Захаровой предъявили официальное обвинение в вымогательстве $400 тыс. у бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера, сообщает РБК со ссылкой на New York Daily News.

Сама Захарова не присутствовала на заседании суда, ее интересы представлял адвокат Кристофер Райт. Обвинения Захаровой зачитают в суде Манхэттена 1 ноября, отмечает издание. Россиянке был назначен залог в размере $1 млн.

26-летняя Светлана Трэвис Захарова была взята под стражу по прилете в Нью-Йорк в понедельник, 11 октября. По данным правоохранительных органов, россиянка требовала деньги от бывшего губернатора Ньюй-Орка Элиота Спитцера. В феврале 2016 года она обвинила его в нападении на нее в отеле Plaza, после чего улетела в Россию. Кроме того, в отношении Захаровой проводится расследование по подозрению в занятии проституцией и отмывании денег.

Спитцер покинул пост губернатора штата в 2008 году, после того как стал фигурантом громкого скандала. Правоохранительные органы уличили его в том, что он пользовался услугами элитных проституток

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