Итальянец снова покорил Сеть своим зажигательным танцем

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Итальянец снова покорил Сеть своим зажигательным танцем

Минувшим летом он уже выкладывал видео нескольких весьма оригинальных танцев на всеобщее обозрение.

В Сети набирает популярность новое видео от Джалуки Вакки - "танцующего миллионера", как его прозвали интернет-пользователи, передает "Россия 24".

На этот раз 50-летний эксцентричный итальянец записал видео, которое начинается его обращением к пользователям. В нем Вакки рассуждает о том, что иногда человека считают серьезным лишь потому, что он носит галстук.

Когда же герой ролика встал, то выяснилось, что он только сверху одет в рубашку и пиджак, но при этом эксцентричный богач был без брюк и на высоченных шпильках.

В таком виде он и исполнил зажигательный танец под песню популярной исполнительницы Сиа:

Жанлука Вакки - член совета директоров компании, которая выпускает аппаратуру для упаковки и обработки фармацевтических препаратов, косметики и продуктов питания.

При этом СМИ подчеркивают: не стоит думать, что Вакки создал свой бизнес с нуля. На самом деле эту компанию основал его отец, а управляет семейным бизнесом его двоюродный брат, который, в отличие от Жанлуки, ведет очень скромный образ жизни и на публике практически не появляется.

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