Итальянец снова покорил Сеть своим зажигательным танцем

Минувшим летом он уже выкладывал видео нескольких весьма оригинальных танцев на всеобщее обозрение.
В Сети набирает популярность новое видео от Джалуки Вакки - "танцующего миллионера", как его прозвали интернет-пользователи, передает "Россия 24".
На этот раз 50-летний эксцентричный итальянец записал видео, которое начинается его обращением к пользователям. В нем Вакки рассуждает о том, что иногда человека считают серьезным лишь потому, что он носит галстук.
Когда же герой ролика встал, то выяснилось, что он только сверху одет в рубашку и пиджак, но при этом эксцентричный богач был без брюк и на высоченных шпильках.
В таком виде он и исполнил зажигательный танец под песню популярной исполнительницы Сиа:
Жанлука Вакки - член совета директоров компании, которая выпускает аппаратуру для упаковки и обработки фармацевтических препаратов, косметики и продуктов питания.
При этом
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