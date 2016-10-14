Анталию обстреляли ракетами

Предположительно, стрельба велась со стороны гор, у подножия которых пролегает трасса и находится побережье.

В Турции на трассе Анталия - Кемер произошел ракетный удар, в результате чего снаряд попал в магазин, торгующий рыбной продукцией, передает CNN Turk.

Отмечается, что при взрыве пострадали несколько человек, однако точное число пока неизвестно.

Предположительно, стрельба велась со стороны гор, у подножия которых пролегает трасса и находится побережье. Сейчас ведутся поиски стрелявших. По предварительной версии, целью обстрела был проходивший по морю танкер.

К месту происшествия в срочном порядке были направлены полицейские и автомобили скорой помощи. Движение по трассе временно ограничено.