Анталию обстреляли ракетами

Предположительно, стрельба велась со стороны гор, у подножия которых пролегает трасса и находится побережье.
В Турции на трассе Анталия - Кемер произошел ракетный удар, в результате чего снаряд попал в магазин, торгующий рыбной продукцией, передает CNN Turk.
Отмечается, что при взрыве пострадали несколько человек, однако точное число пока неизвестно.
Предположительно, стрельба велась со стороны гор, у подножия которых пролегает трасса и находится побережье. Сейчас ведутся поиски стрелявших. По предварительной версии, целью обстрела был проходивший по морю танкер.
К месту происшествия в срочном порядке были направлены полицейские и автомобили скорой помощи. Движение по трассе временно ограничено.
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