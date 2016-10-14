​Генассамблея ООН утвердила нового генсека

67-летний Гуттериш сменит на этом посту 72-летнего Пан Ги Муна.
Генассамблея ООН утвердила бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гуттериша на пост генерального секретаря организации с 1 января 2017 года. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
67-летний Гуттериш сменит на этом посту 72-летнего Пан Ги Муна, возглавлявшего Организацию Объединенных Наций в течение двух сроков.
Новый генсек избрался на пять лет с правом выдвигаться на второй срок. Процесс выборов главы ООН начался в конце июля. Изначально за пост боролись 13 человек, семь из которых - женщины. Всего было проведено шесть раундов закрытого голосования, в ходе которых Гуттериш остался единственным кандидатом.
Антонио Гуттериш родился в 1949 году в Лиссабоне. Он возглавлял португальское правительство с 1995 по 2002 год. С июня 2005-го по январь 2016-го Гуттериш был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.
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