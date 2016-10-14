​Генассамблея ООН утвердила нового генсека

67-летний Гуттериш сменит на этом посту 72-летнего Пан Ги Муна.

Генассамблея ООН утвердила бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гуттериша на пост генерального секретаря организации с 1 января 2017 года. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters .

67-летний Гуттериш сменит на этом посту 72-летнего Пан Ги Муна , возглавлявшего Организацию Объединенных Наций в течение двух сроков.

Новый генсек избрался на пять лет с правом выдвигаться на второй срок. Процесс выборов главы ООН начался в конце июля. Изначально за пост боролись 13 человек, семь из которых - женщины. Всего было проведено шесть раундов закрытого голосования, в ходе которых Гуттериш остался единственным кандидатом.