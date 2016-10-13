Новая математическая загадка для "гениев" появилась в Сети

Все больше людей присоединяется к решению необычной головоломки, делясь ею на своих страницах в социальных сетях.

Задача, опубликованная изданием Brightside, стремительно набирает популярность среди интернет-пользователей. Расчеты, не подчиняющиеся законам математики, захватили умы миллионов, сообщает inforeactor.ru

Все больше людей присоединяется к решению необычной головоломке.

Тем временем, сотрудники Brightside заявляют, что каждый, кто одолеет решение задачки, может собой гордиться и считать себя поистине гениальным.

Это только раззадорило огромное количество пользователей Сети, которые не устают делиться вариантами решения друг с другом в соцсетях.