Самое красивое лицо мира выбрали в Монголии

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Самое красивое лицо мира выбрали в Монголии

Обладательницей титула "Самое красивое лицо мира 2016" стала девушка из Красноярска Алёна Раева. Об этом сообщает газета Metro.

Участие в конкурсе принимали 60 девушек из стран Европы, Азии, Америки, Африки. В финале конкурсантки выходили в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках, а также проводили интервью с жюри.

«Подарков было очень много. Но особенно понравилась картина, которую специально для победительницы нарисовал известный в Монголии художник. Ну и, конечно, корона и денежный приз», - рассказала победительница конкурса.

Титул вице-мисс получила участница из Замбии, второй вице-мисс стала представительница Филиппин, третьей - девушка из Монголии.

Размер денежного сертификата не уточняется. В течение года победительницу будут приглашать на благотворительные акции.

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