Смертной казни не место в 21 веке - Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил против смертной казни, которая остается мерой наказания за преступления, связанные с терроризмом, в 65 странах мира. Данное заявлении было сделано по случаю Всемирного дня против смертной казни и опубликовано на сайте организации.

По словам Генсека, осужденных за терроризм зачастую приговаривают к смертной казни после несправедливых и поспешных разбирательств, проводимых военными или специальными судами.

"Смертной казни не место в 21 веке. Эффективные меры по борьбе с терроризмом, как и все операции по обеспечению безопасности, должны основываться на правах человека и верховенстве закона", - говорится в заявлении Пан Ги Муна.