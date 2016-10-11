Смертной казни не место в 21 веке - Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил против смертной казни, которая остается мерой наказания за преступления, связанные с терроризмом, в 65 странах мира. Данное заявлении было сделано по случаю Всемирного дня против смертной казни и опубликовано на сайте организации.
По словам Генсека, осужденных за терроризм зачастую приговаривают к смертной казни после несправедливых и поспешных разбирательств, проводимых военными или специальными судами.
"Смертной казни не место в 21 веке. Эффективные меры по борьбе с терроризмом, как и все операции по обеспечению безопасности, должны основываться на правах человека и верховенстве закона", - говорится в заявлении Пан Ги Муна.
Пан Ги Мун отметил, что казнь осужденных террористов используется в пропагандистских целях их последователями. Он не согласился с мнением людей, считающих, что с помощью смертной казни можно бороться с терроризмом. Генсек ООН также призвал всех продолжить работу по упразднению смертной казни в любых обстоятельствах и местах.
По данным Lenta.ru, в 2015 году высшая мера была применена по меньшей мере к 1634 осужденным - это самое большое число за последние 27 лет. 89 процентов казней приходятся на Иран, Пакистан и Саудовскую Аравию. При этом в статистику не включен Китай: по мнению Amnesty International, там были казнены еще несколько тысяч человек, но правительство скрывает точные данные.
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