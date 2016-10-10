​У мухи, севшей на бровь Клинтон, появился аккаунт в твиттере

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​У мухи, севшей на бровь Клинтон, появился аккаунт в твиттере

У мухи, севшей на бровь кандидата в президенты США Хиллари Клинтон во время дебатов, появился собственный аккаунт в Твиттер.

Аккаунт называется "Муха Хиллари", и у него уже есть читатели. Пока опубликован только один пост, передает kazinfo.

"Выражаю поддержку Хиллари! Поверить не могу, что меня показывают по ТВ!", - говорится в сообщении.

После дебатов пользователи активно обсуждали не только политическую битву Клинтон и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, но и насекомое, которое чувствовало себя вполне привольно во время жарких споров конкурентов. Экс-госсекретарь не обратила на муху никакого внимания.

Теледебаты кандидатов в президенты США прошли в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. По данным блиц-опроса CNN и компании ORC, Клинтон считают победителем 57% респондентов, Трампа - 34%.

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