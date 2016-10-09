Анджелине Джоли приписывают роман с арабским миллиардером

В середине сентября Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом после двух лет официального брака. В данный момент экс-супруги решают, каким образом будет организована дальнейшая жизнь семьи.

Американские таблоиды выдвигают различные версии относительно того, почему произошел разрыв отношений Джоли и Питта. Среди домыслов есть, как и абсурдные, так и вполне вероятные. Так, издание Hollywood Life выяснило из собственных источников, пожелавших остаться неназванными, любопытные подробности личной жизни Анджелины.

Коллекция самых абсурдных слухов о Джоли и Питте: обзор прессы

По данным портала, Джоли завела роман с женатым арабским миллиардером, имя которого держится в секрете. Якобы судьбоносное знакомство актрисы и бизнесмена произошло на одной из официальных встреч, которые голливудская звезда посещала в качестве посла доброй воли ООН.

Так или иначе, окончательный разрыв отношений Анджелины и Брэда не за горами. До конца этого месяца должно состояться заседание суда, на котором бывшие супруги решат, кто получит полную опеку над детьми. В данный момент Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло Нувель и близнецы Нокс и Вивьен проживают вместе с мамой. Отцу было разрешено встретиться с детьми лишь однажды, и то под контролем специалиста. Впрочем, Питт готов пойти на любые уступки, лишь бы Джоли не запрещала ему общаться с наследниками.

По словам друзей, голливудский актер пребывает в глубокой депрессии и безумно переживает из-за произошедшего. «Он постоянно общается с обслуживающим персоналом семьи, чтобы знать, что с ними все в порядке. Он только и говорит: «Пожалуйста, присмотрите за моими детьми, это единственное, что для меня важно сейчас», — передает слова Питта прессе его друг.

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В то же время по словам близких Джоли, актриса долго терпела пьяные выходки мужа и его грубое обращение с детьми. По этой причине, вероятно, она и хочет получить единоличную опеку над сыновьями и дочерьми, а Питту разрешить общаться с ними в любой момент, когда он того пожелает. Судя по всему, проживать под одной крышей с некогда любимым мужем актриса больше не намерена.

Источник: ИА Булат