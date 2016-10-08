Популярному диджею дали срок за растление малолетних

В Великобритании за растление малолетних мальчиков к 13 годам тюрьмы приговорен 75-летний Крис Денниг, в прошлом популярный диджей "Би-би-си", сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Как заявил судья Алистер Маккрит, "развратные донельзя" действия преступника разрушили жизнь потерпевших.

"Не стоит забывать, что все эти страдания были причинены только из-за эгоистичного удовольствия", - добавил он.

Суд установил, что Деннинг совращал малолетних с 1960-х годов. Мужчина пользовался своей популярностью и привозил некоторых детей в Лондон, суля им карьеру в музыкальной индустрии.

Диджей приглашал ребят в дом, угощал алкоголем и сигаретами, после чего показывал фильмы порнографического содержания и склонял к сексу. При этом преступник снимал обнаженных детей на фотокамеру. Самой младшей из жертв педофила было восемь лет.

Газета отмечает, что ранее Деннинг уже признавал себя виновным в совершении 21 преступления сексуального характера, развратных действиях и актах "грубой непристойности".

Это не первый сотрудник "Би-би-си", уличенный в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. В 2013 году следователи выяснили, что телеведущий Джимми Сэвил (умер в 2011 году) с 1955 по 2009-й совершил более 210 преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе 34 изнасилования. Кроме того, за более чем 15 изнасилований был осужден и спортивный комментатор корпорации Стюарт Холл.