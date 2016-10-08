В Германии почти 30 человек пострадали из-за утечки газа в отеле

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В Германии почти 30 человек пострадали из-за утечки газа в отеле

Фото Bild München

ЧП произошло в гостинице в немецком городе Мемминген в Баварии. В результате утечки газа пострадало 27 человек, сообщает Life.ru

Утечка произошла в ночь на субботу, 8 октября. В отель приехали медики скорой помощи из-за постоялицы, которая потеряла сознание. Один из прибывших медиков обратил внимание на запах газа в гостинице и в свою очередь вызвал спасателей.

Серьёзно пострадали две женщины. Они были госпитализированы. Ещё 25 пострадавшим также потребовалась медицинская помощь, пишет газета Die Welt.

Работа спасателей на месте продолжалась несколько часов. Однако причина утечки, которая произошла в подвале отеля, пока не установлена.

В правоохранительных органах считают, что ЧП случилось из-за технических проблем. Расследованием произошедшего занялось управление уголовной полиции Баварии.

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