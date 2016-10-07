Анджелина Джоли сжалилась над Брэдом Питтом

Голливудская актриса наконец позволила своему супругу встретиться с их детьми.
По сообщениям зарубежных
Видимо, сообщения о плачевном состоянии некогда голливудского красавчика и мечты женской половины человечества дошли до самой Анджелины, и та решила сжалиться над страдающим супругом. Как утверждает People,
Журналистам рассказали:
"Брэд провел несколько восхитительных часов со своими детьми. Отметим, что Питт пошел на весьма унизительные условия. которые поставила ему Джоли, чтобы видеться с многочисленными наследниками. После того, как Джоли получила временную полную опеку над детьми, Питту позволено видеться с ними только в присутствии врача. И то, лишь после того, как он сдаст анализы на содержание наркотических средств.Однако Брэду, по всей видимости, такие условия не кажутся трудными. "Брэд любит детей больше всего в жизни. Они много для него значат. Он будет делать все, что потребуется, чтобы быть с ними. Сейчас и всегда", – заявили в окружении Питта.
Единоличная опека над потомством у Анджелины продлится до 20 октября. В дальнейшем врач вынесет вердикт, сможет ли актер посещать отпрысков на постоянной основе. Также, согласно договору, родители будут систематически консультироваться у психолога. Подчеркнем, что пока правоохранительные органы не обнаружили в организме Питта следы наркотиков или алкоголя.
Как писали Дни.Ру, Анджелина Джоли подала документы на развод, официальной причиной назвав непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Также она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Кроме того, пошли слухи, что Брэд Питт закрутил роман с партнершей по фильму "Союзники"
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