Анджелина Джоли сжалилась над Брэдом Питтом

Голливудская актриса наконец позволила своему супругу встретиться с их детьми.

Брэд Питт не видел своих шестерых детей: 15-летнего Мэддокса, 12-летнего Пакса, 11-летней Захары, десятилетней Шайло и восьмилетних близнецов Нокса и Вивьен с 19 сентября. Именно в этот день Анджелина Джоли забрала их многочисленное потомство из дома и подала на развод, сообщают Дни.Ру.

По сообщениям зарубежных СМИ , Питт тяжело переживал разрыв с женой и разлуку с детьми, а в близком окружении говорили, что Брэд стал очень плохо выглядеть, буквально тая на глазах.

Видимо, сообщения о плачевном состоянии некогда голливудского красавчика и мечты женской половины человечества дошли до самой Анджелины, и та решила сжалиться над страдающим супругом. Как утверждает People, Джоли наконец позволила Питту увидеть детей. Радости Брэда не было предела, как говорят в близком окружении артиста.

Журналистам рассказали:

"Брэд провел несколько восхитительных часов со своими детьми. Отметим, что Питт пошел на весьма унизительные условия. которые поставила ему Джоли, чтобы видеться с многочисленными наследниками. После того, как Джоли получила временную полную опеку над детьми, Питту позволено видеться с ними только в присутствии врача. И то, лишь после того, как он сдаст анализы на содержание наркотических средств.Однако Брэду, по всей видимости, такие условия не кажутся трудными. "Брэд любит детей больше всего в жизни. Они много для него значат. Он будет делать все, что потребуется, чтобы быть с ними. Сейчас и всегда", – заявили в окружении Питта.

Единоличная опека над потомством у Анджелины продлится до 20 октября. В дальнейшем врач вынесет вердикт, сможет ли актер посещать отпрысков на постоянной основе. Также, согласно договору, родители будут систематически консультироваться у психолога. Подчеркнем, что пока правоохранительные органы не обнаружили в организме Питта следы наркотиков или алкоголя.