Бразильского футболиста задержали с 793 килограммами марихуаны

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Бразильского футболиста задержали с 793 килограммами марихуаны

Расфасованный наркотик был обнаружен в грузовике, принадлежащем футболисту, на контрольно-пропускном пункте в муниципалитете Толеду (штат Парана, Бразилия).

Бывший защитник менхенгладбахской «Боруссии» и «Кайзерслаутерна» бразилец Марсело Плетш был задержан за транспортировку 793 килограммов марихуаны. Об этом сообщает Sport1.de.

Расфасованный наркотик был обнаружен в грузовике, принадлежащем футболисту, на контрольно-пропускном пункте в муниципалитете Толеду (штат Парана, Бразилия). Сам игрок находился за рулем транспортного средства. Плетш заключен под стражу. 40-летнему спортсмену грозит от 5 до 15 лет лишения свободы, пишет Lenta.ru.

Плетш провел 142 матча за «Боруссию» из Менхенгладбаха с 1999 по 2005 год. После этого он провел сезон в «Кайзерслаутерне».

Последним клубом в его карьере был бразильский «Каскавэль». После ухода из профессионального спорта уроженец Толеду Плетш вернулся в родной город, где занялся свиноводством.

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