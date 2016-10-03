Ученые: Мать и дочь стареют одинаково

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Ученые: Мать и дочь стареют одинаково

Открытие позволит женщинам получить представление о своей внешности в будущем и подобрать подходящие косметические средства.

Процесс старения женщины проходит так же, как у ее матери. Это гипотезу подтвердили ученые из США, передает Today.kz со ссылкой на Daily Mail.

В исследовании, продлившемся несколько лет, приняли участие 20 женщин в возрасте от 19 до 90 лет. Получаемые в ходе опытов результаты использовались для создания компьютерной модели. Как оказалось, несмотря на неизбежные различия в строении черепа у матери и дочери, состав клеточных тканей у них практически одинаков.

Как правило, изменения во внешности женщины начинаются в возрасте около 35 лет. Морщинки появляются в области глаз, губ, на лбу и на шее. Оказывается, что форма морщин женщины совпадает с морщинами на лице ее матери.

По мнению ученых, их открытие поможет женщине представить себя в будущем и правильно подобрать средства по уходу.

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