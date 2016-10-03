25 удивительных скамеек, украшающих разные города мира

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25 удивительных скамеек, украшающих разные города мира

Эти лавки настоящее украшение тех мест, где они стоят.

Даже такая простая и тривиальная вещь, как скамейка, может быть объектом творчества. Сложно поверить? Тогда посмотрите на фотографии собранные в новом обзоре. Эти лавки настоящее украшение тех мест, где они стоят, пишет Novate.ru

1. Сухой бассейн

Удивительная бетонная смотровая площадка со скамейками, расположенная посреди водоема ниже уровня воды.

2. Арт-скамейка «Руки»

Оригинальная скамейка в виде рук, которые держат узкую деревянную доску.

3. Глумливые сиденья

Забавные сиденья в Китае и Казани, на которых, наверняка, захотят посидеть люди с хорошим чувством юмора.

4. Места для отдыха

Набережная города Тыхы, Польша.

5. «Голубой ковер»

Оригинальные скамейки, которые выглядят, как оторванные полоски ковра.

6. Парковое кресло

В парке Массачусетса все желающие могут отдохнуть в креативных дизайнерских креслах, оборудованных подсветкой и солнечными батареями для зарядки гаджетов.

7. Скамья в стене

Необычная скамейка от компании Alleswirdgut Architektur - страшный сон людей, страдающих клаустрофобией.

8. Хвост кита

Оригинальная скамейка в виде китового хвоста - оригинальная альтернатива обычным уличным лавкам.

9. «Пишущая машинка»

Потрясающие сиденья в виде клавиш печатной машинки станут настоящей городской достопримечательностью.

10. Скамейки-гамаки

Фантастические гамаки, в которых может отдохнуть и покачаться любой желающий.

11. Деревянные шезлонги

Деревянные сиденья-шезлонги на территории одного из университетов Сиднея - идеальное место для учебы и отдыха на свежем воздухе.

12. Футуристическая скамья

Футуристическая скамейка с подсветкой, которая включается в вечернее время.

13. «Ковер-самолет»

Фантазийные каменные скамейки, похожие на ковры-самолеты, украшают многие улицы больших городов.

14. «Галька»

Оригинальные сиденья в виде черных камней, расположенные возле офисного здания по улице Браннан 888.

15. Круглая лавка

Круглая лавка яркого оранжевого цвета - настоящее украшение городской улицы.

16. «Парусники»

Абсолютно волшебные скамейки в виде парусников.

17. Зеркальные скамейки

Потрясающие скамейки с зеркальными поверхностями, в которых отражается небо и цветущие сакуры.

18. Ступени-скамейки

Ступени-скамейки в виде огромных книг на входе в публичную библиотеку Канзас-Сити.

19. Лавка со шляпками

Скамейка с огромными яркими козырьками в виде шляп, которые защитят отдыхающих от солнечных лучей.

20. Мобильные лавочки

Современные скамейки, которые можно поворачивать на свой вкус.

21. Эко-скамья

Потрясающий дизайн скамеек, позволяет каждому желающему полежать или посидеть на траве.

22. Вязаные лавки

Фантастические лавки с мягкой яркой обивкой поднимут настроение любому прохожему.

23. «Пианино»

Великолепная лавка в виде пианино, на которую можно присесть, будучи на проспекте Андраши вБудапеште.

24. Урбанистичные лавки

Замысловатые арт-скамейки от Себастьяна Виринкина, которые можно увидеть в Берлине и Париже.

25. Х-образные скамейки

Ярко-розовые Х-образные скамейки, украшающие Таймс-сквер в Нью-Йорке.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Красава
Красава
У нас все поломают.
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03.10.2016, 15:03
фото пользователя taxsist2
taxsist2
красивые решения. берите примет г-да чиновники при проектировании парковых зон.
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03.10.2016, 15:10
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