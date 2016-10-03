25 удивительных скамеек, украшающих разные города мира

Эти лавки настоящее украшение тех мест, где они стоят.
Даже такая простая и тривиальная вещь, как скамейка, может быть объектом творчества. Сложно поверить? Тогда посмотрите на фотографии собранные в новом обзоре. Эти лавки настоящее украшение тех мест, где они стоят, пишет Novate.ru
1. Сухой бассейн
Удивительная бетонная смотровая площадка со скамейками, расположенная посреди водоема ниже уровня воды.
2. Арт-скамейка «Руки»
Оригинальная скамейка в виде рук, которые держат узкую деревянную доску.
3. Глумливые сиденья
Забавные сиденья в Китае и Казани, на которых, наверняка, захотят посидеть люди с хорошим чувством юмора.
4. Места для отдыха
Набережная города
5. «Голубой ковер»
Оригинальные скамейки, которые выглядят, как оторванные полоски ковра.
6. Парковое кресло
В парке
7. Скамья в стене
Необычная скамейка от компании Alleswirdgut Architektur - страшный сон людей, страдающих клаустрофобией.
8. Хвост кита
Оригинальная скамейка в виде китового хвоста - оригинальная альтернатива обычным уличным лавкам.
9. «
Потрясающие сиденья в виде клавиш печатной машинки станут настоящей городской достопримечательностью.
10. Скамейки-гамаки
Фантастические гамаки, в которых может отдохнуть и покачаться любой желающий.
11. Деревянные шезлонги
Деревянные сиденья-шезлонги на территории одного из университетов Сиднея - идеальное место для учебы и отдыха на свежем воздухе.
12. Футуристическая скамья
Футуристическая скамейка с подсветкой, которая включается в вечернее время.
13. «Ковер-самолет»
Фантазийные каменные скамейки, похожие на ковры-самолеты, украшают многие улицы больших городов.
14. «Галька»
Оригинальные сиденья в виде черных камней, расположенные возле офисного здания по улице Браннан 888.
15. Круглая лавка
Круглая лавка яркого оранжевого цвета - настоящее украшение городской улицы.
16. «Парусники»
Абсолютно волшебные скамейки в виде парусников.
17. Зеркальные скамейки
Потрясающие скамейки с зеркальными поверхностями, в которых отражается небо и цветущие сакуры.
18. Ступени-скамейки
Ступени-скамейки в виде огромных книг на входе в публичную библиотеку
19. Лавка со шляпками
Скамейка с огромными яркими козырьками в виде шляп, которые защитят отдыхающих от солнечных лучей.
20. Мобильные лавочки
Современные скамейки, которые можно поворачивать на свой вкус.
21. Эко-скамья
Потрясающий дизайн скамеек, позволяет каждому желающему полежать или посидеть на траве.
22. Вязаные лавки
Фантастические лавки с мягкой яркой обивкой поднимут настроение любому прохожему.
23. «Пианино»
Великолепная лавка в виде пианино, на которую можно присесть, будучи на
24. Урбанистичные лавки
Замысловатые арт-скамейки от Себастьяна Виринкина, которые можно увидеть в Берлине и Париже.
25. Х-образные скамейки
Ярко-розовые Х-образные скамейки, украшающие
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