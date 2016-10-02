В Германии немцы затеяли массовую драку с мигрантами

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В Германии немцы затеяли массовую драку с мигрантами

В немецком городе Шверин произошла массовая драка между местными жителями и иностранцами. Один человек, попытавшийся разнять хулиганов, получил незначительные ранения, передает Росбалт.

Стычки с участием примерно 40 человек — 30 немцев и 10 мигрантов — вспыхнули вчера вечером, передает агентство dpa. По данным полиции, граждане ФРГ напали на иностранцев.

Стражи порядка оперативно остановили драку. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение общественного порядка».

Правоохранительные органы Германии отмечают, что, несмотря на усиленные наряды полиции, драки с участием иностранцев происходят регулярно. Так, в центре постоянно собираются группы мигрантов в 20-30 человек, в основном подростки, а также группы местных жителей.

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