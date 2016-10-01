Японский дизайнер сшил кимоно из материи с запахом шоколада

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Японский дизайнер Нобуаки Томита создал кимоно из ткани с запахом шоколада, сообщает RT.

Одеяние должно быть представлено в Турине на мероприятии в честь 150-летия установления дипломатических отношений между Японией и Италией. Отмечается, что Томите потребовалось четыре года, чтобы создать наряд, сообщает Киодо.

С 2012 года дизайнер экспериментировал с фактурами тканей, пытаясь закрепить на них шоколадный запах, чтобы он не исчезал.

"Мы видим, как всё меньше профессионалов в традиционных ремёслах и искусстве становится с каждым годом. Я надеюсь своей новой формой искусства сохранить традиции в Киото", — рассказал японец о своей задаче.

Нобуаки Томита также известен как автор кимоно для коровы и кимоно-чехлов для iPad.