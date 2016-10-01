Японский дизайнер сшил кимоно из материи с запахом шоколада

Фото twitter.com
Японский дизайнер Нобуаки Томита создал кимоно из ткани с запахом шоколада, сообщает RT.
Одеяние должно быть представлено в Турине на мероприятии в честь 150-летия установления дипломатических отношений между Японией и Италией. Отмечается, что Томите потребовалось четыре года, чтобы создать наряд, сообщает Киодо.
С 2012 года дизайнер экспериментировал с фактурами тканей, пытаясь закрепить на них шоколадный запах, чтобы он не исчезал.
"Мы видим, как всё меньше профессионалов в традиционных ремёслах и искусстве становится с каждым годом. Я надеюсь своей новой формой искусства сохранить традиции в Киото", — рассказал японец о своей задаче.
Нобуаки Томита также известен как автор кимоно для коровы и кимоно-чехлов для iPad.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.