В Чикаго врач лечил пациентов вакциной из водки и кошачьей слюны

В Чикаго лишен лицензии врач, который более 10 лет лечил пациентов самодельными препаратами, в том числе вакциной, в состав которой входила водка и кошачья слюна, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ScienceAlert. Теперь доктор Мин Те Лин предстанет перед Медицинским дисциплинарным советом.

На основании многочисленных жалоб Департамент финансового и профессионального регулирования штата Иллинойс проверил деятельность врача-аллерголога Мин Те Линя. Выяснилось, что доктор более 10 лет лечил людей несертифицированными препаратами, которые сам же и изготавливал в своем кабинете в антисанитарных условиях. В кабинете доктора были обнаружены многочисленные приборы для самостоятельного изготовления препаратов.

Причем в качества ингредиентов использовались весьма странные компоненты, например водка или кошачья слюна. Большинство пациентов были дети, самому младшему из которых было 7 дней от роду.

Слушания по делу врача-аллерголога назначены на 11 октября. Мин Те Лину предстоит перед Медицинским дисциплинарным советом ответить на множество вопросов о своей деятельности. Доктору придется объяснить, почему он не информировал пациентов о том, что использует несертифицированные препараты, почему не информировал о рисках, связанных с их применением, и почему указывал в отчетности, что пользуется обычными вакцинами.