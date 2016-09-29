Японская песенка свела с ума пользователей Интернета

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Японская песенка свела с ума пользователей Интернета

Короткая песенка японского диджея Пико Таро (его настоящее имя Косака Даймоу) может превзойти по популярности мегахит Gangnam Style южнокорейского рэпера PSY, передает magnolia.

Композиция под названием "Pen Pineapple Apple Pen" была размещена в Facebook 25 сентября. За несколько дней она набрала 58 миллионов просмотров и 500 тысяч комментариев. В YouTube песня появилась 25 августа, ее уже просмотрели свыше 8,6 миллиона раз.

Песня рассказывает о том, что произойдет, если воткнуть ручку в яблоко и ананас. Сам текст не несет никакой смысловой нагрузки, однако композиция стала необычайно популярной среди японских подростков, которые ее активно распространяют.

Клип японца породил множество пародий. Комментаторы пишут, что это одна из самых прилипающих мелодий на свете, которая тем не менее заряжает позитивными эмоциями.

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