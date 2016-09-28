ВОЗ: более 90% жителей Земли дышат загрязненным воздухом

Об этом говорится в новом докладе, опубликованном на сайте ВОЗ.

Численность жителей Земли, проживающих в районах с опасными уровнями загрязнения воздуха , составляет 92%, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным организации, ежегодно из-за загрязнения атмосферы умирают около трех миллионов человек. В 2012 году от болезней, связанных с загрязнением воздуха, погибло 6,5 млн человек (более 11% всех случаев смерти в мире).

Согласно докладу ВОЗ, почти 90% случаев смертей, связанных с загрязнением воздуха, происходят в странах с низким и средним уровнем доходов. Хуже всего ситуация обстоит в Юго-Восточной Азии и на западе Тихоокеанского региона .

В подавляющем большинстве случаев (94%) гибель людей вызывают не инфекционные заболевания, а сердечно-сосудистые болезни, инсульты , хроническая обструктивная болезнь легких и рак легких. Загрязнение воздуха также повышает риски для острых респираторных инфекций, отмечается в докладе.

Наибольший вред загрязнение воздуха, по данным ВОЗ , по-прежнему наносит здоровью наиболее уязвимых групп населения - женщин, детей и пожилых людей.

Основными источниками загрязнения воздуха являются неэффективные виды транспорта, бытовое топливо и сжигание отходов, работающие на угле электростанции и промышленная деятельность. Однако, помимо человеческой деятельности, на качество воздуха могут оказывать влияние пыльные бури, особенно в районах, близких к пустыням.

Данные ВОЗ были собраны с помощью спутниковых снимков, а также проб воздуха - они были проведены в более чем 3000 районах по всему миру. На их основании организация составила новую интерактивную карту загрязнения воздуха по всему миру.

В ней указано наличие в воздухе мельчайших твердых частиц (ТЧ2,5 или менее) в каждой стране и количество твердых частиц диаметром 10 или менее микронов. По каждому государству в ней также детально указаны данные по заболеваниям, связанным с загрязнением воздуха. Информация была собрана ВОЗ при взаимодействии с британским Университетом Бата, отмечает РИА "Новости".

На этой карте большая часть России отмечена зеленым - то есть воздух на севере и востоке страны специалисты признали чистым. Не вызывает тревоги даже обстановка на границе с Китаем. Правда, на севере заметно несколько желтых пятен, в том числе Норильск .

Ситуация в центральной и южной части страны иная - эти территории отмечены желтым и оранжевым цветом, что говорит о загрязнении атмосфере на уровне 16-35 микрограмм на кубический метр.

Новая интерактивная карта ВОЗ о загрязнении воздуха в мире представляет более точные измерения того, насколько чистым воздухом дышат жители 103 стран мира. Данные на карте охватывают период с 2010 по 2015 годы.