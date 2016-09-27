В США прошли соревнования по серфингу среди собак

На чемпионате было деление по категориям, набор баллов, переживания тренеров и награждение победителей - все как у людей.
В Калифорнии прошел ежегодный чемпионат четвероногих серфингистов, где собаки еще раз подтвердили звание лучших друзей человека, передает НТВ.
На чемпионате было деление по категориям, набор баллов, переживания тренеров и награждение победителей - все как у людей.
В этом году волна была немаленькой, что серьезно затруднило выступления спортсменов. Зато собравшиеся на берегу зрители получили большое удовольствие.
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