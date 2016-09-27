В Багдаде произошел взрыв, жертвами стали четыре человека

По данным телеканала, взрыв совершил террорист при помощи пояса смертника.

Взрыв произошел во вторник в столице Ирака Багдаде, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, 15 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала Al Sumaria.

По данным телеканала, взрыв совершил террорист при помощи пояса смертника. Теракт произошел в районе Багдад аль-Джадида на востоке столицы.

На настоящий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

В начале июля боевики ИГ совершили масштабное нападение в багдадском районе Эль-Каррада, где расположено большое число ресторанов и торговых площадей. Взрыв заминированного автомобиля был настолько мощный, что повлек за собой пожар в ряде зданий. Число жертв взрыва достигло 324.