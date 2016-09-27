Уже 14 лет незамужней девушке семью заменяют два манекена

Девушка купила манекенов, чтобы создать образцовую семью.

Когда Сюзанне Хайнц (Suzanne Heintz) надоели бесконечные стенания родственников и знакомых о том, что пора выйти замуж и завести детей, она решила проблему довольно необычным способом. Девушка пошла в магазин и купила два манекена: Оззи и Харриета, сообщает ФотоТелеграф.