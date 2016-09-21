Собака-профессор появилась в Американском университете

Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе "нанял" на постоянную работу собаку по кличке Борегард Тайебайтер, передает life.ru.
Пёс породы голдендудель (помесь пуделя с золотистым ретривером) обитает в университетском медпункте.
Основная задача пса – снимать стресс и успокаивать разволновавшихся перед экзаменами студентов. У собаки даже есть график работы, униформа (красненькая) и визитки.
Педагоги рассчитывают, что такой "сотрудник" поможет создать атмосферу сплочённости в университете, не говоря уже об исцеляющих свойствах любого пушистого друга.
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