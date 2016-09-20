Фигуранту дела о взрыве в Нью-Йорке грозит до 20 лет по каждой из пяти статей

Освобождение под залог до начала судебного разбирательства по делу обойдётся Рахами в 5,2 млн долларов.

Подозреваемому в причастности к взрыву в Нью-Йорке Ахмаду Хану Рахами предъявили обвинения и установили залог в 5,2 млн долларов, сообщает NBC News со ссылкой на данные прокуратуры, передает Life.ru.

Как и сообщалось ранее, мужчину обвинили по семи пунктам: пять - по статьям о покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов, а также по двум статьям о незаконном хранении и использовании оружия. Сообщается, что Рахами грозит до 20 лет по каждой из первых пяти статей.