Фигуранту дела о взрыве в Нью-Йорке грозит до 20 лет по каждой из пяти статей

Автор:
Фигуранту дела о взрыве в Нью-Йорке грозит до 20 лет по каждой из пяти статей

Освобождение под залог до начала судебного разбирательства по делу обойдётся Рахами в 5,2 млн долларов.

Подозреваемому в причастности к взрыву в Нью-Йорке Ахмаду Хану Рахами предъявили обвинения и установили залог в 5,2 млн долларов, сообщает NBC News со ссылкой на данные прокуратуры, передает Life.ru.

Как и сообщалось ранее, мужчину обвинили по семи пунктам: пять - по статьям о покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов, а также по двум статьям о незаконном хранении и использовании оружия. Сообщается, что Рахами грозит до 20 лет по каждой из первых пяти статей.

Ранее СМИ стали известны некоторые подробности его жизни. По данным Reuters, Рахами не был включён в базу данных антитеррористических структур США, однако его семья была хорошо известна населению и властям города Элизабет. У членов семьи Рахами часто происходили стычки с соседями из-за шума в их закусочной.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
19.09.2016, 10:23
  
Смертник взорвал кортеж армейского генерала в Сомали
18.09.2016, 14:59
  
Казахстанец ушел от места взрыва на Манхэттене за 15 минут до инцидента
18.09.2016, 14:49
  
Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси: 29 раненых
02.09.2016, 11:26
  
​Актюбинец получил срок за призывы к терактам в России 5
30.08.2016, 11:40
  
В Киргизии заявили, что взрыв в посольстве КНР совершил террорист-смертник
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Самые страшные места на планете
Сборная Казахстана заняла 58-е место в медальном зачете Паралимпийских игр
Смертник взорвал кортеж армейского генерала в Сомали
Казахстанец ушел от места взрыва на Манхэттене за 15 минут до инцидента
Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси: 29 раненых
Казахстан остался за пределами 50 экономически свободных стран 1
Бельгийские врачи впервые подвергли ребенка эвтаназии
Телеведущий надел медицинскую маску во время интервью с Клинтон
Неизвестные забросали петардами посольство России в Киеве
Министра оштрафовали за превышение скорости в Японии