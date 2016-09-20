Фигуранту дела о взрыве в Нью-Йорке грозит до 20 лет по каждой из пяти статей

Освобождение под залог до начала судебного разбирательства по делу обойдётся Рахами в 5,2 млн долларов.
Подозреваемому в причастности к взрыву в Нью-Йорке Ахмаду Хану Рахами предъявили обвинения и установили залог в 5,2 млн долларов, сообщает NBC News со ссылкой на данные прокуратуры, передает Life.ru.
Как и сообщалось ранее, мужчину обвинили по семи пунктам: пять - по статьям о покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов, а также по двум статьям о незаконном хранении и использовании оружия. Сообщается, что Рахами грозит до 20 лет по каждой из первых пяти статей.
Ранее СМИ стали известны некоторые подробности его жизни. По данным Reuters, Рахами не был включён в базу данных антитеррористических структур США, однако его семья была хорошо известна населению и властям города Элизабет. У членов семьи Рахами часто происходили стычки с соседями из-за шума в их закусочной.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.