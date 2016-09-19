Самые страшные места на планете

Трудно поверить, что это вовсе не декорации к фильму ужасов.

AdMe.ru провел экскурсию по вполне реальным местам, от которых веет опасностью и тайной. Этот пост не подходит впечатлительным натурам.

Старое еврейское кладбище в Праге, Чехия

Процессии на этом кладбище происходили в течение почти четырех веков (с 1439 – по 1787 годы). На сравнительно небольшом участке земли захоронено более 100 тысяч умерших, а число надгробий достигает 12000. Более давние погребения работники кладбища присыпали землей, и на том же месте возводили новые надгробия. На территории кладбища есть места, где под земной коркой разместилось 12 могильных ярусов. По истечении времени просевшая земля открыла взгляду живых старые могильные плиты, которые стали сдвигать плиты более поздние. Вид получился не только необычный, но и жуткий.

Остров заброшенных кукол, Мексика

В Мексике есть очень странный заброшенный остров, большую часть которого населяют страшные куклы. Говорят, что в 1950 году кукол из мусорных корзин начал собирать и развешивать некий отшельник Хулиан Сантана Баррера, который пытался таким образом успокоить душу утонувшей поблизости девочки. Сам Хулиан утонул на острове 17 апреля 2001 года. Сейчас на острове находится около 1000 экспонатов.

Остров Хасима , Япония

Хасима — бывшее поселение шахтеров, добывающих уголь, основанное в 1887 году. Он считался одним из самых густонаселенных мест на земле - при береговой линии около километра его население составляло в 1959 году 5259 человек. Когда уголь здесь стало добывать нерентабельно, шахту закрыли и город-остров пополнил собой список городов-призраков. Произошло это в 1974 году.

Часовня костей, Португалия

Капелла была построена в XVI веке монахом-францисканцем. Сама часовня небольшая - всего 18,6 метра в длину и 11 метров в ширину, но здесь хранятся кости и черепа пяти тысяч монахов. На крыше часовни написана фраза «Melior est die mortis die nativitatis» («Лучше день смерти, чем день рождения»).

Лес самоубийц , Япония

Лес самоубийц - неофициальное название леса Аокигахара Дзюкай, расположенного в Японии на острове Хонсю и знаменитого благодаря часто совершаемым в нем самоубийствам. Изначально лес ассоциировался с японской мифологией и традиционно представлялся обителью демонов и призраков. Сейчас он считается вторым (первенство у моста Золотые ворота в Сан-Франциско ) по популярности местом в мире для сведения счетов с жизнью. При входе в лес установлен плакат: "Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам 22-0110".

Заброшенная психиатрическая больница в Парме , Италия

Бразильский художник Герберт Баглионе (Herbert Baglione) сделал арт-объект из здания, в котором когда-то находилась психиатрическая больница. Он изобразил дух этого места. Теперь по бывшей лечебнице скитаются призрачные фигуры измученных пациентов.

Церковь святого Георгия, Чехия

Церковь в чешской деревне Лукова заброшена с 1968 года, с того времени, когда часть ее крыши обвалилась во время церемонии похорон. Художник Якуб Хадрава (Jakub Hadrava) населил церковь скульптурами-призраками, придающими ей особенно зловещий вид.

Катакомбы в Париже, Франция

Катакомбы — сеть извилистых подземных туннелей и пещер под Парижем. Общая протяженность, по разным данным, от 187 до 300 километров. С конца XVIII века в катакомбах покоятся останки почти 6 миллионов человек.

Город Сентрейлия , Пенсильвания, США

Из-за разразившегося 50 лет назад подземного пожара, который продолжает пылать до сих пор, численность жителей уменьшилась с 1000 человек (1981 год) до 7 человек (2012 год). Население Сентрейлии теперь считается самым малочисленным в штате Пенсильвания . Сентрейлия послужила прототипом для создания города в серии игр «Silent Hill» и в снятом по этой игре фильме.

Магический рынок Акодессева, Того

Рынок магических предметов и колдовских трав Акодессева раскинулся прямо в центре города Ломе, столице государства Того в Африке. Африканцы Того, Ганы и Нигерии до сих пор исповедуют религию вуду и верят в чудесные свойства кукол. Фетишистский ассортимент Акодессевы крайне экзотичен: здесь можно приобрести черепа крупного рогатого скота, высушенные головы обезьян, буйволов и леопардов и многие другие не менее "замечательные" вещи.

Чумной остров, Италия

Повелья — один из самых известных островов венецианской лагуны , на севере Италии. Утверждают, что еще с римских времен остров использовался как место ссылки для больных чумой, в связи с чем на нем было захоронено до 160000 человек. Души многих умерших якобы превратились в призраки, которыми сейчас переполнен остров. Мрачная репутация острова усугубляется рассказами об ужасных экспериментах, которым якобы подвергались пациенты психиатрической клиники. В связи с этим исследователи паранормальных явлений называют остров одним из самых ужасных мест на земле.

Гора крестов , Литва

Гора крестов представляет собой холм, на котором установлено множество литовских крестов, общее их число составляет приблизительно 50 тысяч. Несмотря на внешнее сходство, она не является кладбищем. По народному поверью, тому, кто оставит на Горе крест, будет сопутствовать удача. Ни о времени появления Горы крестов, ни о причинах ее возникновения нельзя ничего сказать с точностью. По сей день это место окутано тайнами и легендами.

Захоронения Кабаяна, Филиппины

Здесь захоронены знаменитые огненные мумии Кабаяна, датируемые 1200-1500 годами нашей эры, а также, как верят местные жители, их духи. При их изготовлении использовался сложный процесс мумификации, а сейчас их тщательно охраняют, так как нередки случаи их кражи. Почему? Как говорил один из грабителей, "он имел на это право", так как мумия приходилась ему пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадедушкой.

Мост Овертоун , Шотландия

Старый арочный мост находится неподалеку от шотландской деревушки Милтон. В середине XX века на нем начали твориться странные вещи: десятки собак внезапно бросались с 15-метровой высоты, падали на камни и разбивались насмерть. Те, что выживали, возвращались и повторяли попытку. Мост превратился в настоящего «убийцу" четвероногих.

Пещера Актун-Туничиль-Мукналь , Белиз

Актун-Туничиль-Мукналь – пещера недалеко от города Сан-Игнасио , Белиз. Является археологическим памятником цивилизации майя. Находится на территории природного парка Гора Тапира. Один из залов пещеры - так называемый собор, где майя совершали жертвоприношения, так как считали это место шибальбой – входом в подземный мир.

Замок Лип , Ирландия

Замок Лип в Оффали , Ирландия, считается одним из проклятых замков мира. Его мрачная достопримечательность - большая подземная темница, дно которой утыкано острыми кольями. Темница была обнаружена при реставрации замка. Для того чтобы вывезти все кости из нее, рабочим потребовались 4 повозки. Местные жители говорят, что замок населяет множество призраков людей, умерших в темнице.

Кладбище Чаучилла, Перу

Кладбище Чаучилла находится примерно в 30 минутах от пустынного плато Наска , на южном побережье Перу. Некрополь был обнаружен в 20-е годы ХХ века. По словам исследователей, на кладбище найдены тела, которым около 700 лет, а последние захоронения здесь проводились в IX веке. Чаучилла отличается от других мест захоронений особым способом, которым хоронили людей. Все тела «сидят на корточках», а их «лица», кажется, замерли в широкой улыбке. Тела прекрасно сохранились благодаря перуанскому сухому пустынному климату.

Святилище Тофет , Тунис

Самой печально известной особенностью религии Карфагена было приношение в жертву детей, в основном грудных младенцев. Во время жертвоприношения запрещалось плакать, так как считалось, что любая слезинка, любой жалобный вздох умаляют ценность жертвы. В 1921 году археологи обнаружили место, где были найдены несколько рядов урн с обуглившимися останками как животных (их приносили в жертву вместо людей), так и маленьких детей. Место назвали Тофет .

Змеиный остров , Бразилия

Кеймада-Гранди — один из самых опасных и знаменитых островов нашей планеты. На нем находится только лес, скалистый неприветливый берег высотой до 200 метров и змеи. На один квадратный метр острова приходится до шести змей. Яд этих гадов действует моментально. Власти Бразилии приняли решение о полном запрете на посещение этого острова для любого, а местные жители рассказывают леденящие кровь истории о нем.

Бузлуджа , Болгария

Самый большой монумент в Болгарии, расположенный на горе Бузлуджа высотой 1441 метр, построен в 1980-х годах в честь Болгарской коммунистической партии . На его строительство ушло почти 7 лет и было задействовано больше 6 тысяч рабочих и экспертов. Интерьер был частично отделан мрамором, а лестницы были украшены красным кафедральным стеклом. Сейчас дом-памятник полностью разграблен, остался только бетонный каркас с арматурой, похожий на разрушенный инопланетный корабль.

Город мертвых, Россия

Даргавс в Северной Осетии похож на симпатичную деревушку с маленькими каменными домиками, но на самом деле это древний некрополь. В склепах различного типа хоронили людей вместе со всей их одеждой и личными вещами.

Заброшенный военный госпиталь Белиц-Хайльштеттен , Германия

Во время Первой и Второй мировых войн госпиталь использовался военными, а в 1916 году в нем лечился Адольф Гитлер . После Второй мировой госпиталь оказался в зоне советской оккупации и стал самым большим советским госпиталем за пределами СССР. Комплекс состоит из 60 зданий, некоторые из которых сейчас отреставрированы. Почти все заброшенные здания закрыты для доступа. Двери и окна надежно заколочены высокими досками и листами фанеры.

Недостроенное метро в Цинциннати, США

Заброшенное депо метро в Цинциннати - проект постройки 1884 года. Но после Первой мировой войны и в результате изменения демографической ситуации потребность в метро отпала. Строительство замедлилось в 1925 году, половина 16-километровой линии была завершена. Сейчас по заброшенному метро два раза в год проводятся экскурсии, но известно, что множество людей бродят по его тоннелям в одиночку.

Висячие гробы Сагады, Филиппины