Самые страшные места на планете

Трудно поверить, что это вовсе не декорации к фильму ужасов.
AdMe.ru провел экскурсию по вполне реальным местам, от которых веет опасностью и тайной. Этот пост не подходит впечатлительным натурам.
Старое еврейское кладбище в Праге, Чехия
Процессии на этом кладбище происходили в течение почти четырех веков (с 1439 – по 1787 годы). На сравнительно небольшом участке земли захоронено более 100 тысяч умерших, а число надгробий достигает 12000. Более давние погребения работники кладбища присыпали землей, и на том же месте возводили новые надгробия. На территории кладбища есть места, где под земной коркой разместилось 12 могильных ярусов. По истечении времени просевшая земля открыла взгляду живых старые могильные плиты, которые стали сдвигать плиты более поздние. Вид получился не только необычный, но и жуткий.
Остров заброшенных кукол, Мексика
В Мексике есть очень странный заброшенный остров, большую часть которого населяют страшные куклы. Говорят, что в 1950 году кукол из мусорных корзин начал собирать и развешивать некий отшельник Хулиан Сантана Баррера, который пытался таким образом успокоить душу утонувшей поблизости девочки. Сам Хулиан утонул на острове 17 апреля 2001 года. Сейчас на острове находится около 1000 экспонатов.
Хасима — бывшее поселение шахтеров, добывающих уголь, основанное в 1887 году. Он считался одним из самых густонаселенных мест на земле - при береговой линии около километра его население составляло в 1959 году 5259 человек. Когда уголь здесь стало добывать нерентабельно, шахту закрыли и город-остров пополнил собой список городов-призраков. Произошло это в 1974 году.
Капелла была построена в XVI веке монахом-францисканцем. Сама часовня небольшая - всего 18,6 метра в длину и 11 метров в ширину, но здесь хранятся кости и черепа пяти тысяч монахов. На крыше часовни написана фраза «Melior est die mortis die nativitatis» («Лучше день смерти, чем день рождения»).
Лес самоубийц - неофициальное название леса Аокигахара Дзюкай, расположенного в Японии на острове
Заброшенная психиатрическая больница в
Бразильский художник Герберт Баглионе (Herbert Baglione) сделал арт-объект из здания, в котором когда-то находилась психиатрическая больница. Он изобразил дух этого места. Теперь по бывшей лечебнице скитаются призрачные фигуры измученных пациентов.
Церковь святого Георгия,
Церковь в чешской деревне Лукова заброшена с 1968 года, с того времени, когда часть ее крыши обвалилась во время церемонии похорон. Художник Якуб Хадрава (Jakub Hadrava) населил церковь скульптурами-призраками, придающими ей особенно зловещий вид.
Катакомбы — сеть извилистых подземных туннелей и пещер под Парижем. Общая протяженность, по разным данным, от 187 до 300 километров. С конца XVIII века в катакомбах покоятся останки почти 6 миллионов человек.
Город
Из-за разразившегося 50 лет назад подземного пожара, который продолжает пылать до сих пор, численность жителей уменьшилась с 1000 человек (1981 год) до 7 человек (2012 год). Население Сентрейлии теперь считается самым малочисленным в штате
Магический рынок Акодессева,
Рынок магических предметов и колдовских трав Акодессева раскинулся прямо в центре города Ломе, столице государства Того в Африке. Африканцы Того,
Чумной остров, Италия
Гора крестов представляет собой холм, на котором установлено множество литовских крестов, общее их число составляет приблизительно 50 тысяч. Несмотря на внешнее сходство, она не является кладбищем. По народному поверью, тому, кто оставит на Горе крест, будет сопутствовать удача. Ни о времени появления Горы крестов, ни о причинах ее возникновения нельзя ничего сказать с точностью. По сей день это место окутано тайнами и легендами.
Захоронения Кабаяна, Филиппины
Здесь захоронены знаменитые огненные мумии Кабаяна, датируемые 1200-1500 годами нашей эры, а также, как верят местные жители, их духи. При их изготовлении использовался сложный процесс мумификации, а сейчас их тщательно охраняют, так как нередки случаи их кражи. Почему? Как говорил один из грабителей, "он имел на это право", так как мумия приходилась ему пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадедушкой.
Мост
Старый арочный мост находится неподалеку от шотландской деревушки Милтон. В середине XX века на нем начали твориться странные вещи: десятки собак внезапно бросались с 15-метровой высоты, падали на камни и разбивались насмерть. Те, что выживали, возвращались и повторяли попытку. Мост превратился в настоящего «убийцу" четвероногих.
Пещера
Актун-Туничиль-Мукналь – пещера недалеко от города
Замок Лип в
Кладбище Чаучилла, Перу
Кладбище Чаучилла находится примерно в 30 минутах от пустынного плато
Святилище
Самой печально известной особенностью религии Карфагена было приношение в жертву детей, в основном грудных младенцев. Во время жертвоприношения запрещалось плакать, так как считалось, что любая слезинка, любой жалобный вздох умаляют ценность жертвы. В 1921 году археологи обнаружили место, где были найдены несколько рядов урн с обуглившимися останками как животных (их приносили в жертву вместо людей), так и маленьких детей. Место назвали
Самый большой монумент в Болгарии, расположенный на горе Бузлуджа высотой 1441 метр, построен в 1980-х годах в честь
Город мертвых, Россия
Заброшенный военный госпиталь
Во время
Недостроенное метро в Цинциннати, США
Заброшенное депо метро в Цинциннати - проект постройки 1884 года. Но после
На острове
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