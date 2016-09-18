Казахстан остался за пределами 50 экономически свободных стран

Иллюстрация Института Фрейзера

Рейтинг экономической свободы на карте, где голубым цветом обозначены страны с высоким рейтингом, соответственно розовым - с худшей экономикой в мире, передает Информбюро.

Казахстан оказался лишь на 52 месте из 159 в ежегодном Индексе экономической свободы в мире. Данный индекс опубликовал канадский Институт Фрейзера.

В рейтинге этого года первые места заняли Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Канада, Ирландия и Объединённые Арабские Эмираты. В первую десятку вошли также Австралия и Великобритания. В первой строчке традиционно, уже не первый год значится Гонконг.

Казахстан оказался на 52 строчке в рейтинге, опередив товарищей по ЕАЭС – Кыргызстан (70 строчка) и Россию (102 строчка). Судя по заключению экспертов, экономика Украины находится в плачевном состоянии – эта страна разместилась на 135 месте рейтинга. Отстают от Казахстана и такие страны, как Франция (57 место), Италия (69 место), Мексика (88 место), Россия (102 место ), Индия (112 место), Китай (113 место) и Бразилия (124 место).

Неожиданно Япония и США оказались даже не в первой десятке экономически свободных стран. Америка разместилась на 16 строчке, Япония – на 40.

В десятку аутсайдеров рейтинга вошли Иран, Алжир, Чад, Гвинея, Ангола, Центральноафриканская Республика, Аргентина, Республика Конго, Ливия и, наконец, Венесуэла, которая не раз возглавляла самые худшие рейтинги экспертов.

Индекс экономической свободы – показатель по большинству стран мира, ежегодно рассчитываемый газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Института Фрейзера. Анализ экономической свободы проводится с 1995 года. В 2016 году в рейтинге представлены 170 стран, однако количественные показатели получили только 166.

Четырём государствам – Афганистану, Ираку, Лихтенштейну и Ливии – аналитики не смогли присвоить цифровых показателей из-за отсутствия достоверной статистической информации.

Эксперты Фонда наследия определяют экономическую свободу как "отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой".

Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0 - минимальной.