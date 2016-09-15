Как собирают урожай и встречают осень в разных странах мира

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Как собирают урожай и встречают осень в разных странах мира

Лето закончилось, и наступила таинственная и поэтичная осень. Но кроме всей лиричности это еще и время, когда все приносит свои плоды.

AdMe.ru собрал для вас фотографии о том, что в каждом уголке мира своя непревзойденная красота сбора урожая.

В Казахстане в 2016 году планируется собрать более 22 млн тонн урожая.

«В этом году посевные площади сельскохозяйственных культур составили около 21,7 млн га, что на 445,1 тыс. га больше уровня предыдущего года. Из общей площади посевов зерновые культуры размещены на площади 15,4 млн га, масличные - на 2,0 млн га, овощебахчевые культуры и картофель - на 426,7 млн га», - отметил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айтуганов Кайрат.

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