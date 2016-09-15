Беременную девушку-матроса из США отправили воевать с ИГИЛ

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Беременную девушку-матроса из США отправили воевать с ИГИЛ

Интересное положение американской военнослужащей не заметили. Это раскрылось после того, как она обратилась за помощью в медицинский блок с жалобой на спазмы в животе.

Оказалось, что болезненные ощущения были вызваны не несварением, а схватками, передает Life.ru.

На борту атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" медики приняли роды у американской военнослужащей, участвующей в операции "Непоколебимая решимость" против террористов ИГИЛ. Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, девушка-матрос, чьё имя не разглашается, обратилась к медперсоналу с жалобой на боли в животе, а уже через несколько часов она родила здоровую девочку весом в семь фунтов.

Известие о беременности застало врасплох не только командование, но и саму будущую мать. Девушка не знала о своём интересном положении, иначе, по её словам, она бы отложила опасную командировку в Персидский залив.

Более того, согласно уставу ВМС США, на борту боевого корабля "допускается нахождение лиц женского пола только до 20-й недели беременности". Выходит, что офицеры, проходящие службу на авианосце, нарушили внутренний регламент.

Будет ли молодая мать наказана за беспечность, пока не сообщается. Командование эскадрой предпочитает воздерживаться от комментариев, без конца повторяя, что "главное - это здоровье женщины и её младенца".

Кстати, мать с ребёнком уже сошли на берег. Они находятся в Посольстве США в Бахрейне, чтобы оформить на малышку необходимые документы и уладить формальности для получения гражданства.

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Все комментарии (1):
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Keks1
"Известие о беременности застало врасплох не только командование, но и саму будущую мать"
Интересно, "считается" такая отговорка? Типа, "если я ничего не помню, то этого не было".)))
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15.09.2016, 11:17
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