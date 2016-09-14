В китайских вузах заработали палатки любви

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В китайских вузах заработали палатки любви

Университеты размещают родственников поступающих в палатках, расставленных прямо в помещениях учебных заведений.

В Китае в начале учебного года во многих вузах начали работу так называемые палатки любви. В них родители абитуриентов могут пожить в период поступления, чтобы морально поддержать чадо. Об этом сообщает CNN, передает Life.ru.

Китайские университеты нашли оригинальное решение по размещению большого количества поступающих и их родителей - в период подачи документов все желающие могут бесплатно проживать в "палатках любви". Таким образом, родители, которые зачастую проделывают путь в тысячи километров вместе с ребёнком, могут побыть с ним рядом в трудный момент и поддержать морально при поступлении.

Как правило, походное жильё разбивают в помещениях спортзалов. Некоторые учебные заведения предоставляют ночлег на матах.

Фотографии спортзалов, переполненных спящими родителями, стали быстро распространяться в китайских социальных сетях и вызвали критику пользователей, по мнению которых, подростки должны быть более самостоятельными и уметь обходиться без родителей.

В Китае уже стало традиционным, что в период подачи документов в вузы абитуриентов сопровождают толпы родственников.

Представитель китайского Научно-исследовательского института 21-го века (21st Century Education Research Institute) Ксионг Бингки считает это негативной тенденцией.

- В Китае всегда было проблемой то, что в начале учебного года вузы заполоняют родители абитуриентов, приехавшие их поддержать и побыть с ними, - заявил Ксионг.

Поколение детей, окружённых чрезмерным родительским вниманием, даже обозначают специальным термином - "маленькие императоры". Неспособные позаботиться о себе, чрезмерно эгоистичные подростки стали результатом политики Китая, разрешающей заводить только одного ребёнка в семье.

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