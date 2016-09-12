Самый высокий навесной мост в мире построили в Китае

Строительство самого высокого моста в мире завершено в провинции Гуйчжоу на юго-западе в Китае, сообщает телеканал CCTV.
Мост Бэйпаньцзян, находящийся в одноименной долине, расположен на высоте около 570 метров и, по утверждению китайской стороны, является рекордсменом по этому показателю.
Строительство моста, длина которого составляет 1341 метр, началось в 2013 году и обошлось в 1 миллиард юаней (около 150 миллионов долларов), сообщило ранее агентство Синьхуа.
Конструкция является частью скоростной трассы, соединяющей город Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.
В провинции Гуйчжоу, которая расположена в горной местности со множеством ущелий, находятся семь из десяти самых высоких мостов Китая.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.