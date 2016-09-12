Самый высокий навесной мост в мире построили в Китае

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Самый высокий навесной мост в мире построили в Китае

Строительство самого высокого моста в мире завершено в провинции Гуйчжоу на юго-западе в Китае, сообщает телеканал CCTV.

Мост Бэйпаньцзян, находящийся в одноименной долине, расположен на высоте около 570 метров и, по утверждению китайской стороны, является рекордсменом по этому показателю.

Строительство моста, длина которого составляет 1341 метр, началось в 2013 году и обошлось в 1 миллиард юаней (около 150 миллионов долларов), сообщило ранее агентство Синьхуа.

Конструкция является частью скоростной трассы, соединяющей город Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.

В провинции Гуйчжоу, которая расположена в горной местности со множеством ущелий, находятся семь из десяти самых высоких мостов Китая.

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