Близ столицы Йемена при бомбардировке погибли более 20 человек

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Близ столицы Йемена при бомбардировке погибли более 20 человек

Жертвами бомбардировки саудовских ВВС в районе недалеко от столицы Йемена Саны стал 21 человек, десятки получили ранения, передает РИА новости.

Конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами и властями продолжается более двух лет. С марта 2015 года власти начала поддерживать арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, она наносит удары по позициям мятежников в стране, в том числе в районе захваченной ими столицы.

Авиаудары по району Архаб к северу от столицы произошли в субботу. В момент бомбардировки рабочие занимались бурением питьевых колодцев, и саудовские ВВС могли принять буровые машины за ракетные установки, отмечает агентство.

Коалиция пока не комментировала произошедшее. Ранее ее представители заявляли, что ВВС не атакуют мирное население.

По подсчетам ООН, жертвами конфликта в Йемене стали уже более 10 тысяч человек.

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