Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании

Погибли по меньшей мере два человека, полиция также сообщает о двенадцати пострадавших.
На севере Испании в Галисии сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает РБК.
По меньшей мере два человека погибли и двенадцать получили травмы в результате схода с рельсов пассажирского поезда в испанском регионе Галисия, передает местное издание La Voz de Galicia. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в 9:30 утра по местному времени в пятницу возле железнодорожной станции Порриньо. Согласно первой поступающей информации, поезд, следовавший из Виго в португальский Порту через Валенса-до-Минью, мог столкнулся с путепроводом.
Как сообщила компания-оператор железных дорог Adif, после схода поезда в Порриньо железнодорожное сообщение на направлении Понтеведра - Туи - Поругалия было приостановлено. В поезде, по данным компании, на момент инцидента находились 60 пассажиров.
В 2013 году в Галисии, возле города Сантьяго-де-Компостела произошла крупная железнодорожная авария, жертвами которой стали 79 человек.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.