Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании

Погибли по меньшей мере два человека, полиция также сообщает о двенадцати пострадавших.

На севере Испании в Галисии сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает РБК.

По меньшей мере два человека погибли и двенадцать получили травмы в результате схода с рельсов пассажирского поезда в испанском регионе Галисия, передает местное издание La Voz de Galicia . Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в 9:30 утра по местному времени в пятницу возле железнодорожной станции Порриньо . Согласно первой поступающей информации, поезд, следовавший из Виго в португальский Порту через Валенса-до-Минью, мог столкнулся с путепроводом.

Как сообщила компания-оператор железных дорог Adif, после схода поезда в Порриньо железнодорожное сообщение на направлении Понтеведра - Туи - Поругалия было приостановлено. В поезде, по данным компании, на момент инцидента находились 60 пассажиров.