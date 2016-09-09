Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании

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Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании

Погибли по меньшей мере два человека, полиция также сообщает о двенадцати пострадавших.

На севере Испании в Галисии сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает РБК.

По меньшей мере два человека погибли и двенадцать получили травмы в результате схода с рельсов пассажирского поезда в испанском регионе Галисия, передает местное издание La Voz de Galicia. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в 9:30 утра по местному времени в пятницу возле железнодорожной станции Порриньо. Согласно первой поступающей информации, поезд, следовавший из Виго в португальский Порту через Валенса-до-Минью, мог столкнулся с путепроводом.

Как сообщила компания-оператор железных дорог Adif, после схода поезда в Порриньо железнодорожное сообщение на направлении Понтеведра - Туи - Поругалия было приостановлено. В поезде, по данным компании, на момент инцидента находились 60 пассажиров.

В 2013 году в Галисии, возле города Сантьяго-де-Компостела произошла крупная железнодорожная авария, жертвами которой стали 79 человек.

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