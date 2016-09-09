Что грозит белорусским паралимпийцам за акцию поддержки россиян

После отстранения россиян от Паралимпиады в Рио отечественные поклонники спорта потеряли всякий интерес к этому мероприятию, однако разжечь его с новой силой помогли белорусские спортсмены.

Члены сборной союзного государства, помимо национального флага, прихватили с собой на церемонию открытия Игр российский триколор, чем вызвали бурю эмоций - как положительных, так и отрицательных. «Лента.ру» рассказывает о произошедшем и о возможных последствиях для белоруской делегации.

Безумству храбрых

Личность человека с усами, гордо расправившего российский флаг за спиной, была оперативно установлена Международным паралимпийским комитетом (МПК). В СМИ имя храбреца предали огласке несколько часов спустя. Им оказался директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, уроженец Армавира (Краснодарский край) Андрей Фомочкин, мастер спорта международного класса и рекордсмен Советского Союза по зимнему многоборью, проводившегося в рамках комплекса ГТО.

До конца пронести флаг белорусу все же не удалось. Примерно на четверти круга российский триколор конфисковали. Теперь МПК решает вопрос о мерах, которые могут быть применены к нарушителю олимпийского спокойствия. Не исключено, что пострадает вся белорусская делегация, ведь еще 23 августа МПК предупреждал ее руководителей, что демонстрация российского флага на церемонии открытия будет рассматриваться как политический протест. Хочется верить, что в Международном паралимпийском комитете не станут окончательно сходить с ума и спортсмены отделаются лишь предупреждением, а не дисквалификацией.

Взывает к благоразумию и депутат Госдумы, член Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев, рассказавший о возможных последствиях для белорусской делегации.

«Нужно понять, как этот поступок расценит МПК. Если он посчитает это политическим демаршем всей команды, то сборная Белоруссии может быть в полном составе отстранена от Паралимпиады. Если же в комитете решат, что это было инициативой отдельно взятого человека, то дисквалифицируют только его. Я считаю правильным вынести белорусам предупреждение, отказавшись от серьезного наказания», - отметил Терентьев.

Предупреждение накануне церемонии открытия Паралимпиады белорусам МПК вынес после слов председателя Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ) Олега Шепеля, пообещавшего взять с собой в Рио российские флаги. Он уточнял, что официальная делегация, которая пройдет по стадиону «Маракана», будет нести только белорусские флаги, так как не стоит «путать политику со спортом». Однако, вопреки словам Шепеля, российский триколор все-таки оказался на беговой дорожке, на что глава ПКБ отреагировал с удивительной невозмутимостью.

«Этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях в Рио без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации», - заявил Шепель.

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии отметили, что паралимпийцы не согласовывали вынос российского флага, назвав жест члена делегации «порывом души». «Виновника торжества» в ведомстве пообещали не наказывать. Одобрили поступок Фомочкина и на самом высоком уровне - функционера поддержало МИД Белоруссии и даже сам глава государства Александр Лукашенко.

Наградной лист

Россияне по достоинству оценили мужественный поступок братьев-белорусов. Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова считает, что спортсмены достойны государственной награды.

«В принципе, мы ожидали этого от белорусской команды. Президент их паралимпийского комитета Олег Шепель говорил, что российский флаг обязательно будет на открытии. Но то, что они наберутся смелости и пройдут с флагом, - это просто здорово. Я бы дала орден Дружбы, потому что не каждый решится совершить такой поступок. Они не дрогнули и показали, кто с нами, а кто против нас», - сказала Национальной службе новостей (НСН) Баталова.

И добавила, что возможные санкции в отношении белорусских паралимпийцев станут доказательством негативной настроенности МПК в отношении России не только в спортивном, но и в политическом плане.

От внимания Баталовой не ушло и отсутствие на церемонии открытия президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. По мнению функционера, таким образом немец выразил протест против решения МПК отстранить российскую сборную от Паралимпиады.

Поддержал белорусов и непосредственный руководитель Баталовой - глава ПКР Владимир Лукин.

«Я могу только поблагодарить нашего белорусского коллегу. В это сложное время он вспомнил о нас, о справедливости, о том, что политика не должна вмешиваться в спортивные соревнования. Особенно в паралимпийские, которые имеют особый гуманный смысл», - отметил Лукин в интервью ТАСС.

Оценили жест Фомочкина и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его поступок достойным восхищения.

Немного об Играх

В Паралимпиаде примут участие более 4300 спортсменов. Соревновательная часть программы пройдет с 8 по 18 сентября. Состязания состоятся на тех же площадках, где проходила Олимпиада-2016. Разыгрываются 528 комплектов наград в 22 видах спорта.

Белоруссию на Олимпиаде в Рио представят 20 спортсменов. Они выступят в пяти видах спорта: в легкой атлетике, плавании, дзюдо, фехтовании и академической гребле. На Паралимпиаде-2012 в Лондоне белорусские спортсмены завоевали пять золотых, две серебряных и три бронзовых награды, заняв 25-е место в общекомандном медальном зачете.