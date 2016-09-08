Спецслужбы Турции предотвратили теракт в аэропорту Стамбула

Спецслужбы Турции предотвратили теракт в стамбульском аэропорту Ататюрка, задержав на месте, предположительно, террористку-смертницу.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Напомним, в конце августа в связи с угрозой терактов с использованием смертников в аэропортах Стамбула меры безопасности были повышены до высшего уровня.
Как стало известно, из Диярбакыра на юго-востоке страны в Стамбул должна была прибыть некая Эбру Фырат. Спецслужбы получили информацию, что она готовится совершить подрыв в аэропорту Ататюрка. Женщину задержали в аэропорту сразу по прибытии, однако был ли у нее пояс смертника, неизвестно. Задержанную доставили в одно из отделений полиции Стамбула.
Позже газета Sabah опубликовала фотографию женщины, на которой она запечатлена рядом с лидером запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Муратом Карайыланом. Напомним, деятельность РПК запрещена властями страны. Партию обвиняют в совершении ряда терактов в стране. Перемирие между РПК и правительством Турции нарушилось в 2015 году. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли около 700 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период более шести тысяч курдских повстанцев.
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