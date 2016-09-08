Спецслужбы Турции предотвратили теракт в аэропорту Стамбула

Спецслужбы Турции предотвратили теракт в стамбульском аэропорту Ататюрка, задержав на месте, предположительно, террористку-смертницу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, в конце августа в связи с угрозой терактов с использованием смертников в аэропортах Стамбула меры безопасности были повышены до высшего уровня.

Как стало известно, из Диярбакыра на юго-востоке страны в Стамбул должна была прибыть некая Эбру Фырат. Спецслужбы получили информацию, что она готовится совершить подрыв в аэропорту Ататюрка. Женщину задержали в аэропорту сразу по прибытии, однако был ли у нее пояс смертника, неизвестно. Задержанную доставили в одно из отделений полиции Стамбула.