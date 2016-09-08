Эксгибиционистов теперь не будут наказывать в Италии

Это решение озвучил Верховный кассационный суд Италии, который постановил отменить ранее вынесенный приговор в отношении 69-летнего мужчины, арестованного за мастурбацию перед студентами.

В Италии эксгибиционизм не является уголовно наказуемым преступлением. Это решение озвучил Верховный кассационный суд Италии, который постановил отменить ранее вынесенный приговор в отношении 69-летнего мужчины, арестованного за мастурбацию перед студентами, сообщает Informing.ru.

Как постановил суд, уголовное наказание не применяется даже в тех случаях, когда человек мастурбирует, явно желая быть замеченным.

Отмечается, что житель Катании в мае 2015 года был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 3 420 евро за то, что практиковал самоудовлетворение в присутствие других людей.

Однако, после проведения не так давно реформы в Италии публичная мастурбация больше не рассматривается законом как преступление.

Таким образом, суд освободил мужчину от тюремного срока, оставив в силе выплату штрафа в сумме от 5 до 30 тыс. евро.