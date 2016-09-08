Эксгибиционистов теперь не будут наказывать в Италии

Это решение озвучил Верховный кассационный суд Италии, который постановил отменить ранее вынесенный приговор в отношении 69-летнего мужчины, арестованного за мастурбацию перед студентами.
В Италии эксгибиционизм не является уголовно наказуемым преступлением. Это решение озвучил Верховный кассационный суд Италии, который постановил отменить ранее вынесенный приговор в отношении 69-летнего мужчины, арестованного за мастурбацию перед студентами, сообщает Informing.ru.
Как постановил суд, уголовное наказание не применяется даже в тех случаях, когда человек мастурбирует, явно желая быть замеченным.
Отмечается, что житель
Однако, после проведения не так давно реформы в Италии публичная мастурбация больше не рассматривается законом как преступление.
Таким образом, суд освободил мужчину от тюремного срока, оставив в силе выплату штрафа в сумме от 5 до 30 тыс. евро.
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