Ранний прием антибиотиков вызывает аллергию - медики

В первые два года жизни прием этих лекарств крайне нежелателен.
Употребление антибиотиков в первые годы жизни чревато возникновением аллергических заболеваний. К такому выводу пришли медики из Нидерландов, передает EurekAlert.
Ученые проанализировали 22 научные работы, созданные за 1996-2015 годы. В частности, в них рассматривались последствия приема антибиотиков в первые два года жизни и их влияние на развитие дерматита и сенной лихорадки.
Медики работали с 395 тысячами страдающих от дерматита и более чем с 65 тысячами больными сенной лихорадкой.
Установлено, что у людей, принимавших антибиотики в раннем возрасте, риск развития дерматита повышается на 15-41 процентов, сенной лихорадки – на 14-56 процентов.
Оказывается, антибиотики разрушают особые микроорганизмы в кишечнике, что приводит к снижению иммунитета и делает организм уязвимым.
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