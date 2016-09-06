Ранний прием антибиотиков вызывает аллергию - медики

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Ранний прием антибиотиков вызывает аллергию - медики

В первые два года жизни прием этих лекарств крайне нежелателен.

Употребление антибиотиков в первые годы жизни чревато возникновением аллергических заболеваний. К такому выводу пришли медики из Нидерландов, передает EurekAlert.

Ученые проанализировали 22 научные работы, созданные за 1996-2015 годы. В частности, в них рассматривались последствия приема антибиотиков в первые два года жизни и их влияние на развитие дерматита и сенной лихорадки.

Медики работали с 395 тысячами страдающих от дерматита и более чем с 65 тысячами больными сенной лихорадкой.

Установлено, что у людей, принимавших антибиотики в раннем возрасте, риск развития дерматита повышается на 15-41 процентов, сенной лихорадки – на 14-56 процентов.

Оказывается, антибиотики разрушают особые микроорганизмы в кишечнике, что приводит к снижению иммунитета и делает организм уязвимым.

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Все комментарии (19):
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фото пользователя Малинка
Малинка
И че?Мне например в детстве не давали ни одной таблетки.Мой организм таблетки только во взрослом возрасте увиделfellow
Аллергия как у всех появилась.Не в этом дело.
Ответить
06.09.2016, 16:15
фото пользователя Keks1
Keks1
От чумки и бешенства рекомендуют в первый год делать.
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06.09.2016, 16:17
фото пользователя Малинка
Малинка
Ты про прививку,а здесь умные люди про антибиотики пишут.
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06.09.2016, 16:21
фото пользователя Keks1
Keks1
И что, по-твоему колят от чумки, умный человек? Витаминки?
Ответить
06.09.2016, 16:25
фото пользователя Малинка
Малинка
Прививка - это введение в организм человека препарата, который способствует выработке иммунитета к заболеванию. Иными словами, когда Вам делают прививку, то практически в организм вводится возбудитель заболевания в малых дозах или очень ослабленный.
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06.09.2016, 16:27
фото пользователя Keks1
Keks1
Точно. Собакина на работе антибиотиками кололи, потом пришлось заново прививки делать.
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06.09.2016, 16:42
фото пользователя Малинка
Малинка
Ну ты хороший хозяин,собакина защищаешь от болезней.
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06.09.2016, 16:52
фото пользователя Малинка
Малинка
А я не очень,до сих пор сижу и прививки коту не сделала.
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06.09.2016, 16:54
фото пользователя Keks1
Keks1
Породистому желательно сделать. Если дворянин, то у него иммунитет хороший. Я свое котэ проколол. За второй прививкой все никак не соберемся(((
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06.09.2016, 16:59
фото пользователя Малинка
Малинка
Нет у меня простой котэ,нет голубых кровей.Его не надо прививать?
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06.09.2016, 17:02
фото пользователя Keks1
Keks1
Больше живности дома нет? Если нет, то не обязательно. Селекциями у животных иммунитет убивают. Да и на улицу твой, скорее всего не ходит.
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06.09.2016, 17:05
фото пользователя Малинка
Малинка
Нет мой не ходит,но рвется,на подоконнике сидит,там к окну подходят дамы,а мой как уж на сковородке прыгаетtongue.Дети говорят надо купить ошейник,мы будем его выгуливать как собаку.Фоткают во дворе котов,которых так выгуливают.Пока умудряюсь от них отбрыкиваться,не знаю на сколько хватит.Но самой в душе хочется взять его и прогулять на улице.Просто боюсь что понравиться и потом его не остановишьtongue
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06.09.2016, 17:10
фото пользователя Keks1
Keks1
Котэ в ошейнике - зрелище веселое. Ни одного не видел, чтобы ему это понравилось. Почувствует запах улицы - не то, что не остановишь.. Ему тогда прямая дорога к ветеринару на стерилизацию. Иначе вонь дома будет такая, что зайти нельзя. Да и зачем его выгуливать?
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06.09.2016, 17:16
фото пользователя Малинка
Малинка
Есть ошейник через шею и через спинку,я видела продается,около 2000 стоит.
Жалко конечно,хочется чтобы животное тоже волю чувствовало,а не как игрушка была.Но,правильно говоришь,не буду так делать.
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06.09.2016, 17:20
фото пользователя Keks1
Keks1
Дык это шлейка. Ее маленьким собакам покупают, кроликам всяким... Котов я в них тоже видел. Не надо коту волю чувствовать. Он после воли неуправляемый становится. Собакин - совсем другое дело.
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06.09.2016, 17:24
фото пользователя Малинка
Малинка
tongueбуду знать,что это шлейка.Котофеи гуляют,видела.
Собака она ведь слушается хозяина,а котофей нет.
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06.09.2016, 17:26
фото пользователя Keks1
Keks1
Меня все слушаются. tongue Хотя, чаще принимают к сведению мои команды и прикидываются тупыми. 
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06.09.2016, 17:29
фото пользователя Малинка
Малинка
Первая прививка делается от чумы и паровирусного энтерита, в возрасте 6 недель.
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06.09.2016, 16:30
фото пользователя Красава
Красава
Аллергия сейчас как чума у каждого третьего.
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06.09.2016, 16:38
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