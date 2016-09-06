Ранний прием антибиотиков вызывает аллергию - медики

В первые два года жизни прием этих лекарств крайне нежелателен.

Употребление антибиотиков в первые годы жизни чревато возникновением аллергических заболеваний. К такому выводу пришли медики из Нидерландов, передает EurekAlert.

Ученые проанализировали 22 научные работы, созданные за 1996-2015 годы. В частности, в них рассматривались последствия приема антибиотиков в первые два года жизни и их влияние на развитие дерматита и сенной лихорадки.

Медики работали с 395 тысячами страдающих от дерматита и более чем с 65 тысячами больными сенной лихорадкой.

Установлено, что у людей, принимавших антибиотики в раннем возрасте, риск развития дерматита повышается на 15-41 процентов, сенной лихорадки – на 14-56 процентов.

Оказывается, антибиотики разрушают особые микроорганизмы в кишечнике, что приводит к снижению иммунитета и делает организм уязвимым.