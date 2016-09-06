Более 750 млн жителей земли остаются неграмотными

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Более 750 млн жителей земли остаются неграмотными

758 млн взрослых жителей земли остаются без образования, передает life.ru со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.

На сегодняшний день 61 млн детей младшего школьного возраста не имеют доступа к образованию. Неграмотными и без образования остаются 758 млн взрослых жителей Земли, большинство из них - женщины.

Всего же число детей, не посещающих школу, достигает в мире не менее 263 млн человек. Большинство из них живут в районах конфликтов и в беднейших странах.

Из-за этих тенденций мировая цель по обеспечению каждого жителя планеты хотя бы начальным образованием к 2030 году не будет достигнута в поставленные сроки, говорится в докладе. Возможно, поворотный момент может быть достигнут на 12 лет позже, в 2042 году.

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