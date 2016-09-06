Более 750 млн жителей земли остаются неграмотными

На сегодняшний день 61 млн детей младшего школьного возраста не имеют доступа к образованию. Неграмотными и без образования остаются 758 млн взрослых жителей Земли, большинство из них - женщины.

Всего же число детей, не посещающих школу, достигает в мире не менее 263 млн человек. Большинство из них живут в районах конфликтов и в беднейших странах.

Из-за этих тенденций мировая цель по обеспечению каждого жителя планеты хотя бы начальным образованием к 2030 году не будет достигнута в поставленные сроки, говорится в докладе. Возможно, поворотный момент может быть достигнут на 12 лет позже, в 2042 году.