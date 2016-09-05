Более миллиона паломников прибыли на хадж в Саудовскую Аравию

Власти Саудовской Аравии намерены принять повышенные меры безопасности во время хаджа, чтобы не повторилась трагедия прошлого года, в ходе которой погибли 2,2 тысячи человек.

Более 1,1 миллиона паломников прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа - ежегодного паломничества к мусульманским святыням в Мекке и Медине, сообщили в воскресенье саудовские СМИ со ссылкой на генеральное управление по паспортному контролю королевства, передает ИА Новости-Казахстан.

Всего, как ожидается, в хадже примут участие около 1,5 миллиона паломников - из самой страны и из-за рубежа.

По данным, обнародованным министерством хаджа и умры Саудовской Аравии, помимо рядовых граждан других стран в королевство для участия в хадже прибыли официальные делегации из 54 арабских и исламских государств, а также мусульманских автономий. При этом, как отметило министерство, паломничество к святым местам ислама в этом году собираются совершить представители более 160 национальностей из всех стран мира, в том числе из Ирана, несмотря на конфликт между саудовскими и иранскими властями относительно приема иранских паломников.

Ранее власти Ирана заявили, что не будут в этом году отправлять паломников в Саудовскую Аравию, которая разорвала дипломатические отношения с Тегераном, из-за нежелания саудовских властей урегулировать вопросы, связанные с безопасностью. Во время прошлогоднего хаджа в результате давки в долине Мина в числе других паломников погибли 464 иранца.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Во время совершения обрядов нередко возникают давки, которые приводят к жертвам среди верующих. Самое крупное подобное происшествие случилось 24 сентября 2015 года в долине Мина возле Мекки. Трагедия унесла жизни 2,2 тысячи человек.

В этом году саудовские власти намерены принять повышенные меры предосторожности, чтобы избежать повторения таких трагедий, в частности, они ввели электронные браслеты для паломников и установили большее число камер наблюдения.