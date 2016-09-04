В Китае на 120-м году жизни скончалась старейшая жительница Земли

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В Китае на 120-м году жизни скончалась старейшая жительница Земли

Фото сайта kp.ru

В китайском городе Чэнду на 120-м году жизни скончалась старейшая жительница планеты, китаянка Фу Суцин, передает Росбалт.ру со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, женщина скончалась в своем доме в субботу в 8.25 утра. Фу Суцин 21 августа отметила свое 119-летие. У женщины почти 70 внуков, правнуков и праправнуков.

Как сообщает Международное радио Китая со ссылкой на местные СМИ, в субботу утром женщина отказалась от завтрака, заявив, что не голодна. Ее родственники ушли завтракать без нее, а когда вернулись, обнаружили, что она скончалась. Как сообщила газета Chengdu Business Daily ее правнучка Лэн Тин, состояние здоровья рекордсменки с начала года было достаточно плохим.

При этом некоторые СМИ пишут, что Фу Суцин родилась 18 или 19 июля 1897 года, а не 21 августа. Организация Carry the Flag World Records признала в 2013 году Фу Суцин старейшей из живущих женщин, однако другие организации этого не сделали.

В Книге рекордов Гиннесса самой старой женщиной на планете значится Сузанна Мушатт Джонс. Она родилась в 1899 году на ферме в американском штате Алабама. Она умерла 13 мая в Нью-Йорке на 117 году жизни. Она официально была зачислена в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый житель на планете после смерти 117-летней Мисао Окавы в Токио в 2015 году.

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