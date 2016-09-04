В Сети появилось видео с затонувшим у берегов Турции туристическим судном

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В Сети появилось видео с затонувшим у берегов Турции туристическим судном

У побережья турецкой Антальи туристическое судно потерпело крушение.

3 сентября судно Kurt-C, находившееся в однодневном круизе с туристами, попало в шторм, сообщает Lenta.ru

Капитан принял решение возвращаться в порт, на расстояние двух миль от берега судно начало крениться и завалилось набок.

Видеозапись с места крушения туристического судна Kurt-C у побережья турецкой Антальи опубликовало агентство Anadolu.

На кадрах видно завалившееся набок судно, а также процесс спасения находившихся на его борту людей.

По данным телеканала NTV, спасены 84 человека. Два человека — гражданка Турции и 14-летняя гражданка Ливана — числятся пропавшими без вести.

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