В Мексике в результате перестрелки убиты 11 человек

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В Мексике в результате перестрелки убиты 11 человек

Одиннадцать человек убиты в субботу в перестрелках между преступниками и федеральными силами в районе мексиканского города Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас, сообщает РИА Новости.

Группа по координации Тамаулипаса, отвечающая за работу сил безопасности, сообщила, что столкновения произошли на шоссе между Нуэво-Ларедо и Монтерреем, когда армейское подразделение патрулировало местность.

Бандиты первыми напали на военных. Они ехали сразу на нескольких автомобилях и начали стрелять по солдатам. В ответ военные также открыли огонь. Часть преступников сбежала с места нападения, патрульные преследовали их и настигли примерно через час. Завязалась новая перестрелка.

В общей сложности в столкновениях были убиты 10 бандитов. Также погибла женщина, в которую попала случайная пуля.

Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей "Лос-Сетас" и "Залива" в контроле над поставками наркотиков в США.

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