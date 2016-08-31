Как коты продлевают нам жизнь объяснили ученые

Коты не только великолепно получаются на фото, но еще и приносят просто невероятно огромную пользу нашему здоровью, неопровержимые доказательства этого сообщил AdMe.ru.

Кошки лечат

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Кошачье мурчание способствует заживлению ран. Хотя ученые до сих пор так и не выяснили, как именно рождается этот звук, все мы знаем: кошки мурчат. И это каким-то образом благотворно сказывается на человеческих способностях к регенерации.

Кошки мурчат в диапазоне специальной терапевтической вибрации

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Среднестатистическая кошка урчит с частотой от 25 до 150 герц. Это именно та частота, при которой лучше всего восстанавливаются кошачьи мышцы и кости. Но эти наномурчальные волны также отлично подходят и для людей. Они находятся в пределах «терапевтического» с медицинской точки зрения диапазона (25–150 герц). Этому факту посвящено не одно исследование. Таким образом, мурчащим котом можно вылечить переломы костей, восстановить поврежденные мышцы и даже избавиться от одышки.

Кошки уменьшают количество стресса в вашей жизни

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Исследования показывают, что владельцы кошек в среднем имеют меньше симптомов стресса. На втором месте идут владельцы собак. Больше всего подвержены стрессу люди без домашних животных.

Кошки могут уменьшить вероятность возникновения сердечного приступа на 40%

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Ученые из Университета Миннесоты обнаружили, что наличие кошки в доме может быть полезно для вашего сердца. В своем исследовании они выяснили, что люди, у которых нет кошки, на 40% чаще страдают от сердечных приступов.

Но почему? Вот их цитата: «Наиболее логичным объяснением может быть то, что кошки могут снять стресс и беспокойство и этим снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний».

Но будем осторожны с фактами. Да, исследования показали, что кошки могут уменьшить стресс, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и даже потенциально предложить вам некоторую мурлыкательную терапию. Но эти выводы больше говорят об образе жизни среднестатистического котовладельца, нежели о мистической власти кошек над нашим телом. Хотя... Кто знает?