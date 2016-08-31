От наводнения в Японии в доме престарелых погибли девять человек

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От наводнения в Японии в доме престарелых погибли девять человек

В тот момент, когда погибших обнаружили, территория дома престарелых была сплошь завалена грязью и мусором.

На севере Японии девять человек погибли в доме престарелых из-за вызванного проливными дождями наводнения, сообщает Associated Press, передает Lenta.ru.

Тела были найдены полицией в среду, 31 августа, в приюте для пожилых в городе Иваидзуми в префектуре Ивати. Изначально представители власти инспектировали последствия стихийного бедствия на одном из соседних объектов.

В тот момент, когда погибших обнаружили, территория дома престарелых была сплошь завалена грязью и мусором. О точных обстоятельствах гибели пока не сообщается. Известно, что многие из обитателей учреждения страдают слабоумием.

Тайфун обрушился на север Японии во вторник вечером. Из берегов вышли по меньшей мере две реки. Свыше 10 тысяч домов остались без электроснабжения, 170 тысяч человек были вынуждены покинуть места проживания.

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