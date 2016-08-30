Уснувшего во время выступления Ким Чен Ына чиновника расстреляли

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Уснувшего во время выступления Ким Чен Ына чиновника расстреляли

Аналогичной смертной казни подвергся бывший министр сельского хозяйства КНДР Хван Мин, обвинённый в коррупции.

В КНДР по распоряжению лидера страны Ким Чен Ына казнены два высокопоставленных чиновника. Расстрелу из зенитной установки подвергли ранее отстранённого министра сельского хозяйства Хван Мина и занимавшего один из постов в руководстве министерства образования Ри Ён Чжина.

Как сообщает газета Коммерсант.ru, Хван Мин вызвал недовольство северокорейского лидера своими программными предложениями. Ким Чен Ын увидел в них посягательство на своё лидерство. Другие детали не разглашаются.

Ри Ён Чжин обвинялся в том, что уснул на собрании, проходившем под председательством Ким Чен Ына. По версии источника, он был арестован и тщательно допрошен представителями министерства госбезопасности КНДР. Однако казнили чиновника после того, как в ходе расследования ему были предъявлены обвинения в коррупции.

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