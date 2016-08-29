Более 320 оленей убило молнией в Норвегии

323 оленя были найдены мёртвыми после удара молнии в национальном парке Хардангервидда на юге Норвегии, передает Bnonews.

Егерь обнаружил погибших животных 26 августа, однако власти смогли посетить место происшествия только через два дня.

«Наши люди нашли там 323 мёртвых оленя, пять из которых мы усыпили сами из-за полученных ими ран», - приводит агентство слова представителя Норвежского агентства по защите окружающей среды Элин Фоссханг Олсё.

Сообщается, что все олени были найдены в радиусе около 50 метров.

«Мы считаем, что все олени были убиты в результате одного удара молнии, судя по их расположению. Мы никогда не сталкивались с таким большим количеством оленей, одновременно убитых молнией. Насколько мы знаем, это уникальный случай», - добавил Олсё.